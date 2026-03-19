Sonos und Deezer kooperieren: Werbung wird Teil von Sonos Radio

Die Zusammenarbeit zwischen Sonos und Deezer wird fortgesetzt und erweitert. Wie beide Unternehmen mitteilen, umfasst die Vereinbarung künftig auch eine neue Werbeintegration für Sonos Radio. Diese soll über die sogenannte Deezer Ad Exchange erfolgen und es Werbekunden ermöglichen, Werbeplätze automatisiert zu buchen.

Sonos Radio stärker monetarisiert

Bereits im Frühjahr 2023 hatte Deezer die technische und lizenzrechtliche Grundlage für Sonos Radio übernommen. Schon damals war unklar, wie sich Inhalte und Geschäftsmodell unter Deezer verändern würden. Nun zeigt sich, dass insbesondere die kostenfreie Variante stärker monetarisiert werden soll.

Sonos Radio bietet weiterhin kuratierte Musikkanäle, die sich von klassischen Radiosendern unterscheiden. Nutzer erhalten thematisch zusammengestellte Wiedergabelisten, die bislang durch klassische Werbeunterbrechungen finanziert wurden. Mit der neuen Integration wird Werbung stärker automatisiert und datenbasiert ausgespielt.

Deezer liefert Technik und Inhalte

Neben der Werbevermarktung bleibt Deezer auch für zentrale technische Komponenten verantwortlich. Dazu zählen die Bereitstellung eines lizenzierten Musikkatalogs, die Abrechnung von Lizenzgebühren sowie die Verwaltung der Inhalte. Diese Infrastruktur ermöglicht es Sonos, das eigene Radioangebot weltweit anzubieten, ohne selbst umfangreiche Rechteverhandlungen führen zu müssen.

Ein Monat „Sonos Radio HD“: Zu viele Einschränkungen für 8 Euro

Nach Angaben der Unternehmen erreichen Sonos Radio und Sonos Radio HD inzwischen Millionen Haushalte. Das Angebot gehört weiterhin zu den meistgenutzten Musikquellen innerhalb des Sonos-Ökosystems. Bereits bei neuen Nutzern belegte der Dienst in der Vergangenheit einen der vorderen Plätze unter den integrierten Musikdiensten.

Offen bleibt, ob sich durch die erweiterte Zusammenarbeit Änderungen für Endkunden ergeben. Dazu zählen mögliche Anpassungen beim Preis von Sonos Radio HD oder zusätzliche Funktionen für Abonnenten von Deezer. Beide Unternehmen äußern sich dazu bislang nicht.