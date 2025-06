Paramount+ ab heute mit Werbeabo und Preiserhöhung

Der Videodienst Paramount+ bietet ab heute sein überarbeitetes Preismodell an. Die neuen Optionen bringen nicht nur eine günstigere und durch Werbung mitfinanzierte Abostufe, sondern haben auch eine Preiserhöhung für das Standardabonnement von Paramount+ im Gepäck.

Zuvor nicht erhältlich, kann man bei Paramount+ von heute an die neue Abostufe „Basis mit Werbung“ buchen. Hier bekommt man für 5,99 Euro pro Monat Zugriff auf das komplette Angebot des Videodiensts. Allerdings muss man sich bei diesem Preis damit abfinden, dass die Videos zum Teil durch Werbung unterbrochen werden. Zudem ist der Zugriff auf ein Gerät beschränkt und in Sachen Bildqualität wird maximal Full HD, also 1920 × 1080 Pixel angeboten.

Kunden in Deutschland werden von Paramount+ übrigens schlechter behandelt, als solche in Österreich oder der Schweiz der Fall. Das vergünstigte Jahresabo zum Preis von 52,99 Euro ist nämlich ebenso wie die günstigeren Jahrespreise für die beiden anderen Abostufen des Videodienstes nur in unseren beiden Nachbarländern verfügbar.

Standard-Abo jetzt 2 Euro teurer

Das schon bisher von Paramount+ angebotene Standardabonnement wird trotz eines unveränderten Leistungsumfangs im Zuge der Umstellung teurer. Statt bislang 7,99 Euro muss man hierfür fortan 9,99 Euro im Monat berappen. Bestehende Standardabos werden zumindest bis auf weiteres zum alten Preis weitergeführt.

Paramount+ „Standard“ beinhaltet die Möglichkeit, von zwei Geräten aus gleichzeitig auf das Angebot des Videodienstes zuzugreifen. Darüber hinaus hat man hier im Gegensatz zum Werbe-Abo auch die Möglichkeit, die Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Die Videoqualität bleibt wie beim Werbe-Abo auf maximal Full-HD (1080p) begrenzt.

Die höchste Abostufe von Paramount+ ist wie gehabt zum Monatspreis von 12,99 Euro erhältlich. Zu diesem Preis ist der Zugriff von bis zu vier Geräten aus gleichzeitig möglich und man kann – sofern das Ursprungsmaterial dies hergibt – auch in Auflösungen bis zu 4K und mit HDR10 und Dolby Vision schauen.