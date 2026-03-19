Roborock Saros 20 Sonic mit vibrierender Wischplatte startet

Roborock hat ja eben erst den Saros 20 auf den Markt gebracht. Der Reinigungsroboter zeichnet sich vor allem durch seine flache Bauweise, die Navigation ohne Laserturm und eine überarbeitete Basisstation aus. Nun folgt mit dem Saros 20 Sonic eine neue Variante, die sich vor allem bei der Wischtechnik vom Standardmodell unterscheidet.

Im Mittelpunkt steht beim Sonic mit VibraRise 5.0 eine neue Version der Mopp-Technologie, die auf schnelle Vibrationen setzt. Beim Sonic kommt eine vibrierende Wischplatte statt rotierender Mopps zum Einsatz. Dieses System soll Verschmutzungen durch schnelle Bewegungen lösen und kann den Mopp zusätzlich seitlich ausfahren, um auch Randbereiche zu erreichen.

Flaches Design mit einfahrbarem Turm

Die grundsätzlichen Produktmerkmale bleiben dabei erhalten. Mit knapp 8 Zentimetern Höhe gehört der Saros 20 Sonic zur Klasse der eher flachen Saugroboter. Das Gerät setzt auf Lasernavigation mit einfahrbarem LDS-Turm, um auch unter niedrigeren Möbeln zu navigieren.

Bei der Saugleistung setzt Roborock auf hohe Leistungswerte. Der integrierte Saros 20 Sonic erreicht bis zu 36.000 Pascal und soll dadurch auch Schmutz aus Teppichen und Fugen besser aufnehmen. In der Praxis zeigte sich jedoch bereits beim Saros 20, dass solche Werte zwar im Datenblatt hervorstechen, im Alltag aber vor allem eine konstante Reinigungsleistung entscheidend ist.

Die mitgelieferte Basisstation übernimmt neben dem Absaugen des Staubbehälters auch die Reinigung der Wischeinheit. Dabei kommen heißes Wasser und Reinigungsmittel zum Einsatz. Nutzer sollen sich dadurch seltener selbst um Wartungsarbeiten kümmern müssen.

Bewältigt Schwellen mit knapp 8 Zentimetern

Dank eines anhebbaren Fahrwerks kann kann der Saros 20 Sonic Schwellen von knapp acht Zentimetern Höhe bewältigen. Die Wischeinheit und Bürsten können abhängig vom Untergrund ebenfalls angehoben werden, um fließend zwischen Hartböden und Teppichen zu wechseln.

Der Saros 20 Sonic ist ab sofort erhältlich. Zum Marktstart wird das Gerät vorübergehend für 1.349 Euro angeboten, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.549 Euro.