Jeff Bezos: Amazon-Gründer setzt auf eigenes KI-Startup

Jeff Bezos hat ein neues Betätigungsfeld vor Augen. Laut der New York Times beteiligt sich der Amazon-Gründer an einem KI-Projekt namens „Project Prometheus“, bei dem es um die Entwicklung und Produktion von Computern, Fahrzeugen und Raumfahrttechnik geht.

Dem Bericht zufolge übernimmt Bezos die Rolle des Co-Geschäftsführers. Das Start-up soll mit rund 6,2 Milliarden US-Dollar Kapital eines der bestfinanzierten Start-ups in der frühen Unternehmensphase sein. Ein nicht näher bezifferter Teil des Kapitals soll von Bezos selbst stammen.

Jeff Bezos (Bilder: depositphotos.com)

Der Ansatz von „Project Prometheus“ unterscheide sich deutlich von klassischen Sprachmodellen wie ChatGPT. Statt Software zu entwickeln, die Texte analysiert und erzeugt, sollen hier KI-Systeme entstehen, die physische Prozesse unterstützen.

Anders als bei klassischen KI-Modellen werden die Systeme nicht allein durch das Einlesen von Text trainiert. Stattdessen spielen Erfahrungen aus Experimenten und praktisch ausgeführten Aufgaben eine wesentliche Rolle. Die Systeme sollen dahingehend trainiert werden, dass sie mithilfe von Robotern eigenständig wissenschaftliche Experimente durchführen können.

Potenzielle Anwendungsbereiche wären die Konstruktion von Bauteilen oder automatisierte Fertigungsabläufe. Grundsätzlich sei „Project Prometheus“ dem wachsenden Feld von Unternehmen zuzurechnen, die KI in wissenschaftliche Forschung und industrielle Produktion bringen wollen.

Wettbewerb um Fachkräfte

„Project Prometheus“ soll inzwischen fast 100 Beschäftigte haben, darunter insbesondere auch Fachkräfte, die von führenden Unternehmen der Branche wie OpenAI, DeepMind und Meta abgeworben wurden. Das üppige Startkapital dürfte dem Neueinsteiger nennenswerte Vorteile im Wettbewerb mit anderen KI-Firmen verschaffen.

KI-Größen wie ChatGPT sind eigenen Aussagen zufolge zwar auch in diesem Segment aktiv, verfolgen demgegenüber aber vergleichsweise konservative, auf ihren bisherigen Geschäftsmodellen basierende Ansätze.