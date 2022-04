Staybl: iPad-Webbrowser für Parkinson-Patienten

Millionen von Parkinson-Patienten weltweit leiden unter einem Tremor. Dieser kann das Lesen und Navigieren in einem Webbrowser am Tablet extrem schwierig machen. Die kostenlose App Staybl gleicht das Zittern der Hand durch virtuelle Gegenbewegungen in Echtzeit aus und sorgt so für ein ruhigeres und einfacheres Surferlebnis. Parkinson-Patienten und alle anderen, die unter Zittern leiden, können dadurch bequemer und reibungsloser im Internet surfen.

Mit Staybl hat die Düsseldorfer Agentur Havas gemeinsam mit der Deutschen Parkinson Vereinigung eine kostenlos erhältliche iPad-App entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Parkinson-Patienten ausgelegt ist. Die App gleicht das Zittern der Hand durch virtuelle Gegenbewegungen in Echtzeit aus und soll so für ein ruhigeres und einfacheres Surferlebnis sorgen. Darüber hinaus sollen Faktoren wie das kontrastreiche Design und eine besonders lesbare Schrift Betroffene bestmöglich bei der iPad-Nutzung unterstützen.

Insert

You are going to send email to