„Staunen und strahlen“: Das Apple-Event ab 19 Uhr live im Stream

Am heutigen Mittwoch lädt Apple zu seiner traditionellen September-Veranstaltung. Unter dem Motto „Staunen und strahlen“ beginnt die Präsentation um 19 Uhr deutscher Zeit. Interessierte können das Event über Apples Webseite, die Apple-TV-App und den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens live verfolgen.

Apple überträgt die Veranstaltung wie gewohnt aus dem Apple Park in Cupertino. Wer die Präsentation über YouTube verfolgen möchte, findet den offiziellen Livestream hier:

iPhone 18 Pro und Falt-iPhone erwartet

Im Mittelpunkt des Abends dürften die neuen iPhone-Modelle stehen. Erwartet werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Zu den Neuerungen sollen unter anderem eine kleinere Dynamic Island, der neue A20-Pro-Chip und Verbesserungen am Kamerasystem gehören.

Noch deutlich mehr Aufmerksamkeit dürfte allerdings Apples erstes faltbares iPhone erhalten. Das seit Jahren erwartete Gerät soll sich wie ein Buch aufklappen lassen und Apple erstmals in direkte Konkurrenz zu den Fold-Modellen von Samsung, Google und anderen Herstellern bringen. Die wichtigsten Erwartungen an Apples Hardware-Herbst haben wir hier bereits zusammengefasst.

Neue Apple Watch und möglicherweise AirPods

Neben den iPhones rechnen wir mit der Apple Watch Series 12 und einer neuen Apple Watch Ultra 4. Auch neue AirPods gelten als mögliche Kandidaten für den heutigen Abend. Andere Neuheiten aus den Bereichen Mac, iPad und Smart Home könnten dagegen auf einen späteren Termin im Herbst verschoben werden.

Premiere für John Ternus

Eine Besonderheit besitzt die Veranstaltung auch personell. Es handelt sich um die erste große Produktpräsentation unter dem neuen Apple-CEO John Ternus. Entsprechend spannend dürfte sein, wie sichtbar sich der Führungswechsel auch bei Apples traditionell stark durchinszenierten Produktveranstaltungen bemerkbar macht.

Ab 19 Uhr wissen wir mehr. Wir begleiten das Apple-Event wie gewohnt und versorgen euch auf ifun.de sowie in unserer App fortlaufend mit den wichtigsten Ankündigungen, Preisen und Terminen.