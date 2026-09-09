JMGO IRIS Ultra: Neue 4K-Beamer bringen 120 Hz ins Heimkino

JMGO nutzte die IFA für die internationale Premiere seiner neuen IRIS-Projektoren. IRIS Ultra und IRIS Ultra Max sollen 4K-Inhalte mit bis zu 120 Hz verarbeiten und ausgeben. JMGO bewirbt die Modellreihe damit als weltweit erste Smart-Projektor-Serie mit durchgängiger 4K/120-Hz-Unterstützung.

4K mit 120 Hz für Spieler

Technisch kombiniert JMGO eine Dual-DLPC-Architektur mit dem selbst entwickelten „HyperPulse“-Aktuator. Dieser arbeitet mit bis zu 480 Verschiebungen pro Sekunde und soll die volle 4K-Darstellung auch bei 120 Hz ermöglichen.

Von der höheren Bildrate profitieren insbesondere Spiele. VRR soll Bildrisse vermeiden, ALLM automatisch für möglichst geringe Verzögerungen sorgen. Dolby Vision wird laut JMGO ebenfalls bei 4K und 120 Hz unterstützt. Für Filme und Sport gibt es zudem eine MEMC-Zwischenbildberechnung. Hardwareseitig will JMGO außerdem den bei DLP-Projektoren möglichen Regenbogeneffekt reduzieren.

Damit zielt die neue Serie auf einen Bereich, in dem derzeit auch andere Hersteller kräftig aufrüsten. Erst kürzlich haben wir etwa über die aktuellen Gaming-Projektoren von XGIMI berichtet.

Bis zu 6.500 ISO-Lumen

Für das Bild ist eine MALC-6.0-Triple-Laser-Einheit zuständig. Der IRIS Ultra Max erreicht laut Hersteller 6.500 ISO-Lumen und einen nativen Kontrast von 10.000:1. Beim günstigeren IRIS Ultra sind es 4.500 ISO-Lumen und 7.000:1. Beide Modelle sollen 110 Prozent des BT.2020-Farbraums abdecken.

Optischer Zoom und Lens Shift

Bei der Aufstellung bieten beide Projektoren einen optischen Zoom mit einem Projektionsverhältnis von 0,88 bis 1,7:1 sowie Lens Shift in vier Richtungen. Der IRIS Ultra Max ergänzt dies um einen motorisierten Gimbal, der sich um 360 Grad drehen und um bis zu 150 Grad neigen lässt. Eine automatische Leinwanderkennung richtet das Bild bei Bedarf selbstständig aus.

Die Vorbestellung der IRIS-Serie sind bereits angelaufen. Hierzulande kostet der IRIS Ultra Max regulär 3.499 Euro, der IRIS Ultra startet bei 2.499 Euro. Während der Vorbestellphase gibt es 500 Euro Rabatt, sodass man die Modelle schon für 2.999 Euro beziehungsweise 1.999 Euro bekommen kann.