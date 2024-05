Statt WahlSwiper: Parteien sprechen sich für den Wahl-o-Mat aus

Um die eigene politische Position vor bevorstehenden Wahlen mit dem Programm der zur Wahl stehenden Parteien abzugleichen, bietet sich schon seit mehreren Jahren das von der Bundeszentrale für politische Bildung erarbeitete Angebot Wahl-o-Mat an. Der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 geht morgen online.

Politisch interessierte Anwenderinnen und Anwender können sich hier dann durch knapp 40 Fragen klicken und anschließend auswerten lassen, wie die eigenen Antworten auf die gestellten Fragen zu denen der zur Wahl stehenden Parteien passen.

Seit der Bundestagswahl 2017 steht mit WahlSwiper eine ähnlich strukturierte Alternative zur Verfügung, die auf das Tinder-Prinzip setzt und ihren Anwendern die Zustimmung beziehungsweise Ablehnung politischer Positionen per Wischbewegung ermöglicht.

Keine offiziellen Antworten mehr

Während auch der WahlSwiper in den vergangenen Jahren damit werben konnte, ausschließlich auf offiziellen Antworten der Parteien zu basieren, meldet sich das Alternativangebot kurz vor den Europawahlen nun leider ab. In diesem Jahr hätten sich CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke gegen die Beantwortung der so genannten Wahlprüfsteine ausgesprochen. Nach Angaben der WahlSwiper-Verantwortlichen wollen die Parteien dem Wahl-O-Mat keine Konkurrenz machen.

Auf unser Beispiel-Ergebnis kommt, wer alle 36 Thesen mit Ja beantwortet.

Bei WahlSwiper reagiert man zähneknirschend auf die Entscheidung der demokratischen Parteien und hat sich dafür entschieden, die fehlenden Antworten der Parteien „aus den Parteiprogrammen, aus Reden im Europaparlament und dem Bundestag sowie mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz“ zu erarbeiten. Details zum KI-Einsatz nennt das WahlSwiper-Team leider nicht.

WahlSwiper: Zur Europawahl 2024

WahlSwiper lässt sich sowohl über die offizielle Seite der Macher nutzen als auch über die kostenfreien Applikationen für iPhone und iPad. Wir empfehlen euch morgen auf wahl-o-mat.de vorbeizuschauen.