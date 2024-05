Rekord-Rückkaufprogramm: Apple kauft Apple-Aktien für 110 Milliarden

Hand in Hand mit Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen hat Apple das größte Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten angekündigt und wird 110 Milliarden US-Dollar in den Kauf der eigenen Aktien investieren.

Rekord-Rückkaufprogramm

Damit übertrifft Apple die bisherige Rekordmarke von 100 Milliarden US-Dollar, die der Konzern im Jahr 2018 selbst aufgestellt hatte.

Bei Aktienrückkaufprogrammen verändert sich der Wert des Unternehmens an der Börse nicht, die Anteilseigner profitieren ihrerseits jedoch von Rückkäufen, da ihre Anteile plötzlich mehr Wert sind. Dies trifft vor allem auf die großen Anteilseigner zu.

Marktbeobachter werten die Ankündigung, die Ende der vergangenen Woche erfolgte, als Zeichen Apples an die eigenen Investoren. Apple sorgt sich um Wertsteigerungen für Anteilseigner und belohnt diese, indem überschüssiges Kapital über Umwege wieder auf die Aktionäre verteilt wird, anstatt dieses lediglich in Forschung und Entwicklung sowie in einen Ausbau von Standorten und Kapazitäten zu investieren.

Warren Buffett reduziert Beteiligung

Trotz des betont anlegerfreundlichen Verhaltens hat einer der größten Apple-Anteilseigner, die von Warren Buffett geleitete Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, ihre Beteiligung an dem iPhone-Konzern signifikant reduziert. Dies gab die US-amerikanische Holdinggesellschaft im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung bekannt.

Statt noch über Apple-Anteile in Höhe von 174 Milliarden Dollar zu verfügen, halte man inzwischen nur noch Anteile in Höhe von 135 Milliarden Dollar. Dabei scheinen Steuergründe hauptausschlaggebend für den Verkauf der Apple-Anteile gewesen zu sein.

Dennoch stehe Berkshire Hathaway nach wie vor fest hinter Apple und werde auf absehbare Zeit der größte Anteilseigner des Unternehmens bleiben.

Im Jahr 2019 hatte Apple das iPhone-Spiel „Warren Buffett’s Paper Wizard“ im App Store veröffentlicht und damit auf die bescheidenen Anfänge des Milliardärs angespielt, der sein Geld in frühen Tagen als Zeitungsbote verdiente. Inzwischen gehört Buffet zu den reichsten Menschen der Welt.