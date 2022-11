StarMoney für Mac: Probleme unter Ventura – Nachfolger noch 2022

Mittlerweile wird das Team von StarMoney etwas konkreter und macht die Zusage, dass es noch in diesem Jahr eine neue Banking-App für den Mac geben werde. Der Nachfolger von StarMoney für den Mac soll dann auch in der Lage sein, zuvor aus StarMoney gesicherte Finanzdaten problemlos zu importieren.

Die Banking-App StarMoney macht aktuell zumindest bei einem Teil der Nutzer unter macOS Ventura Probleme. Wer sich in diesem Zusammenhang an die Mitteilung erinnert, dass StarMoney für Mac im kommenden Jahr eingestellt werden soll, befürchtet möglicherweise schon das Schlimmste. Wir können in diesem Punkt allerdings Entwarnung geben. Die Entwickler kümmern sich zumindest aktuell noch um die App und haben baldige Abhilfe versprochen.

Insert

You are going to send email to