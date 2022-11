Amazon Music jetzt mit 100 Millionen Songs für Prime Mitglieder

Amazon wertet den Leistungsumfang seines Prime-Abonnements noch einmal deutlich auf. Prime-Mitglieder haben jetzt Zugriff auf den kompletten Musikkatalog von Amazon Music Unlimited. Als wesentliche Einschränkung gegenüber dem dedizierten Musik-Abo von Amazon bleibt lediglich die Tatsache, dass Interpreten, Alben oder Wiedergabelisten nur im Zufallsmodus gespielt werden können – mit Ausnahme von einer begrenzten Auswahl von On-Demand-Playlists.

Als weiteres Ausrufezeichen im Wettstreit mit den anderen Musikdiensten stellt Amazon nun auch eine große Auswahl an Podcasts aus seinem Premium-Katalog, darunter teils exklusive Inhalte, werbefrei für Prime-Kunden zur Verfügung. Für Hörer in Deutschland wird in diesem Zusammenhang explizit auch auf die Verfügbarkeit der Top-Podcasts von Zeit Online in diesem Rahmen hingewiesen.

Amazon Prime ging einst als „Porto-frei-Abo“ an den Start. Mittlerweile umfasst das zum Jahrespreis von 89,90 Euro erhältliche Premium-Paket zahlreiche Zusatzleistungen, darunter Prime Video mit Zugriff auf mehrere Tausend Filme und Serienepisoden, Prime Reading als Lese-Flatrate, den Fotospeicher Amazon Photos und eben das nun erweiterte Basisangebot von Amazon Music.

100 Million Songs als neue Hausnummer

Das Komplettpaket Amazon Music Unlimited bietet zum Monatspreis von 8,99 Euro dann den uneingeschränkten Zugriff auf das gesamte Angebot von mittlerweile 100 Millionen Songs. Hier fallen die genannten Beschränkungen weg und Nutzer können sämtliche Inhalte gezielt auswählen und anhören. Darüber hinaus ist im Leistungsumfang von Amazon Music Unlimited auch die Wiedergabe in unkomprimierter HD-Qualität sowie eine stetig wachsende Auswahl an Songs in Ultra HD und 3D-Audio inbegriffen.

100 Millionen Songs dürfte die neue Hausnummer sein, mit der die Musikdienste den Umfang ihres Angebots beziffern. Amazon nennt diese Zahl soweit wir das überblicken in der aktuellen Kommunikation zum ersten Mal, Apple Music hat bereits vor vier Wochen damit geworben, nun eine dreistellige Millionenzahl an Songs im Portfolio zu haben.