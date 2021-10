Starlink: Elon Musks Satelliten-Internet startet in Deutschland

Der Monatspreis für die Internetanbindung über Starlink liegt bei 99 Euro. Zusätzlich fallen einmalig 499 Euro für die technische Ausstattung an, bestehend aus der Starlink-Satellitenschüssel, einem Montagestativ für ebenerdige Aufstellung, WLAN-Router, Netzteil und Kabel. Optional sind alternative Montagelösung beispielsweise für die Dachbefestigung erhältlich. Bezahlt werden kann unter anderem per Apple Pay, die komplette Konfiguration des Dienstes läuft über eine für iOS und Android erhältliche App.

Das Satelliten-Internet Starlink ist jetzt in Deutschland verfügbar. Bereits zu Jahresbeginn hatten die Betreiber angekündigt , dass sie ihre Alternative zu den klassischen Providerangeboten noch in diesem Jahr auch in Deutschland bereitstellen wollen. Jetzt können erste Nutzer die – allerdings etwas kostspielige – Onlinelösung buchen.

