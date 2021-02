Internet per Satellit: Starlink-Vorbestellung in Deutschland möglich

Seit wenigen Tagen erst laufen die E-Mail-Benachrichtigungen in Deutschland ein, heute ist der Vorbesteller-Hinweis auch in unserer Inbox aufgeschlagen: Die Buchung des Internet-Zugangs über das von SpaceX-Chef Elon Musk aufgebaute Satelliten-Netz Starlink, ist nun auch für Nutzer in Deutschland möglich.

Je nach zu versorgender Ziel-Adresse ist gibt Starlink die Verfügbarkeit aktuell mit Mitte bis Ende 2021 an und erlaubt jetzt die Vorbestellung über die offizielle Portal-Seite starlink.com – die Zahlung per Apple Pay inklusive.

400mbit/s bis 1200mbit/s

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich aktuell noch um einen limitierten Zugang, der initial nur einer begrenzten Anzahl von Benutzern zur Verfügung gestellt wird und mit ordentlichen Datendurchsatz-Raten lockt: Laut Starlink können Nutzer während der Betaphase an den meisten Orten mit Datengeschwindigkeiten von 50Mb/s bis 150Mb/s und Latenzzeiten von 20ms bis 40ms rechnen.

Zudem dämpft das Info-Schreiben direkt auch die Erwartungen der neu zu versorgenden Interessenten. So heißt es hier: „Es wird auch kurze Zeiträume geben, in denen überhaupt keine Verbindung besteht.“

99 Euro pro Monat

Allerdings sollen weitere Satelliten-Starts die Anbindung im Laufe der Zeit immer zuverlässiger werden lassen. Von den frühen Vorbestellern verlangt Starlink jetzt einmalige 499 Euro für die zur Anbindung notwendige Hardware, 59 Euro für den Versand und eine Monatsgebühr von 99 Euro. Wer jetzt ordert muss mit der sofortigen Überweisung von 99 Euro zudem unter Beweis stellen, dass es ihm ernst mit der Alternative zu Kabel, DSL und Mobilfunknetz ist.