Starling-Hub macht Google-Nest-Lautsprecher AirPlay-fähig

Nach dem Update der der neuen Starling-Firmware 9.0 erscheinen im Netzwerk vorhandene Google-Lautsprecher in der AirPlay-Auswahl von Apple-Geräten und lassen sich direkt ansteuern. Allerdings teilt der Entwickler mit, dass zum derzeitigen Stand nur AirPlay 1 unterstützt wird. Ein Update auf AirPlay 2 soll folgen. Aktuell bietet Starling AirPlay-Unterstützung für Nest Audio, Nest Mini, den Google Nest Hub, den Google Home Hub und den Google Home Mini. Nur ein Teil dieser Geräte wird offiziell auch in Deutschland vertrieben.

Weil in diesem Zusammenhang immer wieder Homebridge als Alternative angesprochen wird, wollen wir nochmal kurz auf die Beweggründe des Starling-Entwicklers eingehen, seine Box zum Verkauf anzubieten. Starling richtet sich an Besitzer von Google-Geräten, die keine HomeBridge-Server betreiben wollen und eine komfortable Alternative zum Einbinden ihrer Geräte ins Apple-Ökosystem suchen. Die Konfiguration und auch die Installation der Updates lässt per Zugriff per Webbrowser erledigen.

Den Starling Home Hub haben wir hier schon ausführlich vorgestellt . Die kleine Netzwerk-Erweiterung war ursprünglich dafür konzipiert, dass Google-Nest-Geräte wie Kameras und Rauchmelder in HomeKit erscheinen. Mit regelmäßigen Updates wird der damit verbundene Funktionsumfang stetig erweitert, so kamen im Laufe der Zeit erweiterte Alarmfunktionen sowie die Möglichkeit dazu, die Google-Kameras als Gegensprechanlage zu verwenden. Mit der neu verfügbaren Version 9.0 der Starling-Software werden nun Google-Lautsprecher AirPlay-fähig gemacht.

