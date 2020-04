Homebridge 1.0: Der HomeKit-Emulator wird erwachsen

Das Smarthome-Projekt Homebridge hat versionsmäßig einen wichtigen Meilenstein genommen. Die Zeit der mit einer Null beginnenden Beta-Seriennummern ist vorbei. Die Software steht jetzt in Version 1.0 zur Verfügung.

Homebridge kann man als Mini-Server umschreiben, der sich beispielsweise auf einem Raspberry Pi oder einem NAS-Laufwerk installieren lässt und von Haus aus nicht mit HomeKit kompatible Produkte mit Apples Smarthome-System verknüpft. Die Open-Source-Entwicklung wird regelmäßig aktualisiert und in ihrer Kompatibilität erweitert. Die nun veröffentlichte Version 1.0 sollte nicht nur in Sachen Stabilität deutliche Fortschritte mit sich bringen, sondern auch den Kreis unterstützter Geräte und Produktkategorien erweitern.

Im Zusammenhang mit dem Update kann es zu Inkompatibilitäten mit älteren Versionen von Homebridge-Plugins kommen – das sind Erweiterungen, mit denen beispielsweise die Produkte ausgewählter Hersteller oder zusätzliche Protokolle hinzugefügt werden. Achtet also darauf, dass auch alle zusätzlich hinzugefügten Komponenten up to date sind.

Weiterführende Infos zur Installation und Verwaltung von Homebridge findet ihr im Homebridge-Wiki zusammengestellt. Im Anschluss an die Veröffentlichung der neuen Homebridge-Version dürften hier in den nächsten Tagen noch diverse Aktualisierungen folgen.