Standard-Webbrowser per Kurzbefehl oder über Menüleiste wechseln

Der Entwickler Sindre Sorhus ist mit seiner ersten neuen App im Jahr 2025 am Start. Sorhus ist bekannt für seine zahlreichen kleinen Nischenlösungen. In diese Kategorie fällt auch seine neueste Anwendung mit Namen Default Browser.

„Default Browser“ richtet sich an Mac-Nutzer, die immer mal wieder den Standard-Webbrowser ändern müssen und dafür nicht jede Mal in die Systemeinstellungen abtauchen wollen. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, dies komfortabel per Kurzbefehl oder über ein Ausklappmenü in der Menüleiste zu erledigen.

Über die Einstellungen von „Default Browser“ kann man zunächst festlegen, welche der auf dem Mac verfügbaren Browser in der Auswahl angezeigt werden. Zudem hat man hier die Möglichkeit, einen Tastaturkurzbefehl festzulegen, mit dem man zwischen den ausgewählten Browsern wechseln kann.

Darüber hinaus lässt sich „Default Browser“ auch in Verbindung mit Apple-Kurzbefehlen verwenden oder mit dem Fokus-Modus kombinieren, sodass der Standard-Webbrowser beispielsweise in Abhängigkeit vom jeweiligen Fokus-Modus gewechselt wird.

Sorhus bietet die neue App derzeit zum Einführungspreis von 2 Dollar an, später sollen dann 4 Dollar als Einmalkauf fällig werden (jeweils zuzüglich der je nach Standort anfallenden Steuer).

„Supercharge“ jetzt Teil der Setapp-Flatrate

Für Nutzer der Software-Flatrate Setapp haben wir eine erfreuliche Nachricht im Zusammenhang mit den Apps von Sindre Sorhus. Dessen normalerweise 10 oder mehr Dollar teure Mac-Werkzeugsammlung Supercharge lässt sich jetzt auch ohne Mehrkosten im Rahmen der Software-Pauschale nutzen.

„Supercharge“ versammelt eine wachsende Zahl von Hilfsfunktionen und praktischen Tastaturkürzeln und zielt darauf ab, den Arbeitsalltag von Power-Nutzern noch effizienter zu gestalten.

Das Software-Abonnement Setapp stellt zum Monatspreis von rund 12 Euro über 200 verschiedene Mac-Anwendungen zur Verfügung, die sich für die Dauer des monatlich kündbaren Abonnements in vollem Umfang nutzen lassen.