Stalker bedroht Tim Cook: Apple erwirkt einstweilige Verfügung

Apple hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann erwirkt, dem vorgeworfen wird, die Chefetage Cupertinos mehrfach bedroht zu haben. Unter den betroffenen Mitarbeitern befindet sich auch Apple CEO Tim Cook.

Der Stalker soll sich mindestens zwei Mal Zugang zum Grundstück des Apple-Chefs verschafft haben, habe verstörende Nachrichten auf der Mailbox des Jobs-Nachfolgers hinterlassen und hätte aktiv Drohungen gegen Cook ausgesprochen.

Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die OneZero-Redakteur Dave Gershgorn veröffentlicht hat. In den Unterlagen wird ein Mitarbeiter des Apple Security-Teams zittert, dessen Aussagen die Drohungen gegen den Apple-Chef bezeugen.

Der Sicherheitsmann gibt zu Protokoll:

Als Teil meiner Pflichten bin ich über die Drohungen gegen Apples Executive-Team informiert und wurde auf die Äußerungen hingewiesen, die von dem Beklagten Rakesh „Rocky“ Sharma gegen Apple und Apples CEO ausgesprochen wurden. […] Am 25. September und am 2. Oktober 2019 rief Mr. Sharma ein Apple-Vorstandsmitglied an und hinterließ beunruhigende Sprachnachrichten.

Das Verhalten von Mr. Sharma eskalierte daraufhin. Angefangen beim Hinterlassen der Sprachnachrichten bis zu einem Stalking-Versuch gegen den Apple CEO. Hier drang [Mr. Sharma] unbefugt in das persönliche Eigentum des CEO ein.

Am 4. Dezember um etwa 20:30 Uhr betrat Herr Sharma unbefugt das Grundstück des Apple-Chefs in Palo Alto und verschaffte sich ohne Erlaubnis Zugang zum Grundstück. Herr Shanna versuchte Blumen und eine Flasche Champagner zu übergeben. Kurz darauf kontaktierte Mr. Sharma den Apple-Chef auf seinem Twitter-Account. Die Kontakte wurden von sexualisierten und unangemessene Fotos von Mr. Sharma begleitet […]

Am 15. Januar 2020 betrat Mr. Sharma um etwa 21:oo erneut das Grundstück des Apple-Chefs. Abermals betrat er das Grundstück unbefugt und klingelte an der Tür. Daraufhin wurde die Polizei von Palo Alto kontaktiert, aber Mr. Sharma hatte das Grundstück bereits verlassen, bevor die Polizei eintraf.