Apples Wetter-App jetzt auch auf Mac und iPad verfügbar

Wenn bei euch auf dem Mac nicht automatisch der aktuelle Ort angezeigt wird, liegt dies vermutlich an den fehlenden Berechtigungen. Den Zugriff auf die Ortsdaten müsst ihr in den Systemeinstellungen im Bereich Datenschutz freigeben.

Grundsätzlich sollten sich die Inhalte von Apples Wetter-App auch über iCloud zwischen den unterschiedlichen Plattformen synchronisieren. Wenn ihr also bereits auf dem iPhone eigene Orte hinzugefügt habt, wird diese Liste so auch auf dem iPad und dem Mac angezeigt. Umgekehrt kann es hier zu Beginn allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen und das iPhone überschreibt teils zuvor beispielsweise auf dem Mac veränderte Favoritenlisten – es ist empfehlenswert, die Wetter-App nochmal kurz auf allen iCloud-Geräten zu öffnen, bevor ihr die Einstellungen von einem der neuen Geräte aus verändert.

Insert

You are going to send email to