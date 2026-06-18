Stabile AirTag-Alternative für den Schlüsselbund aktuell reduziert

Wer einen „Wo ist?“-Tracker direkt am Schlüsselbund befestigen möchte, braucht bei Apples AirTag in der Regel noch eine zusätzliche Hülle. Der Rolling Square AirNotch Pro bringt die passende Öse dagegen direkt mit. Wir nutzen den robusten Sachenfinder schon seit einiger Zeit selbst und finden ihn im Alltag ausgesprochen praktisch. Aktuell ist das Apple-Modell bei Amazon günstiger erhältlich.

Die Einrichtung erfolgt ohne zusätzliche Hersteller-App direkt über Apples „Wo ist?“-Anwendung. Anschließend lässt sich der AirNotch Pro wie anderes kompatibles Zubehör auf der Karte anzeigen, als verloren markieren oder mit anderen Personen teilen. Entfernt man sich ohne Schlüsselbund, kann das iPhone zudem eine entsprechende Mitteilung anzeigen.

Mit 55 × 28 × 10 Millimetern ist der Tracker etwas länglicher als ein AirTag. Dafür sitzt am oberen Ende eine stabile Aluminiumöse, durch die sich ein Schlüsselring führen lässt. Eine zusätzliche Kunststoff- oder Lederhülle, wie sie bei Apples rundem Tracker benötigt wird, entfällt damit.

Lauter Ton statt Präzisionssuche

Eine Präzisionssuche mit Richtungspfeil, wie man sie vom AirTag kennt, bietet der AirNotch Pro nicht. Befindet sich der gesuchte Gegenstand in der Nähe, muss man sich daher auf das akustische Signal verlassen. Das funktioniert nach unserer Erfahrung gut: Zwei auf gegenüberliegenden Seiten sitzende Signalgeber sorgen dafür, dass der Ton auch dann hörbar bleibt, wenn der Tracker zwischen Sofakissen oder tief in einer Tasche steckt.

Zusätzlich besitzt das Gehäuse photolumineszierende Elemente, die nach vorheriger Lichteinwirkung im Dunkeln nachleuchten. Das ist kein Ersatz für das Tonsignal, kann beim Blick in einen Rucksack oder unter das Sofa aber helfen. Das geriffelte Kunststoffgehäuse und der Aluminiumrahmen wirken stabil, nach IP68 ist der Tracker zudem gegen Staub und Wasser geschützt.

Zwei austauschbare Batterien

Die Stromversorgung übernehmen zwei handelsübliche CR2032-Knopfzellen. Rolling Square nennt eine Laufzeit von bis zu 20 Monaten. Zum Wechsel lässt sich das Batteriefach mit dem beiliegenden Metallring öffnen. Dass zwei statt nur einer Batterie benötigt werden, macht den Austausch etwas teurer, ermöglicht aber die lange Laufzeit und das kräftige Tonsignal.

Wichtig ist die Wahl der richtigen Variante: Das hier verlinkte schwarze Modell arbeitet ausschließlich mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Rolling Square bietet daneben eine weiße Ausführung für Googles Find Hub sowie ein separates Dual-Modell für beide Plattformen an.

Wer auf die genaue Nahbereichssuche eines AirTags verzichten kann, bekommt mit dem AirNotch Pro eine robuste und durchdachte Alternative für Schlüssel, Tasche oder Reisegepäck. Besonders gut gefällt uns, dass keine zusätzliche Halterung notwendig ist und der Tracker deutlich weniger empfindlich wirkt als viele günstige Kunststoffanhänger.