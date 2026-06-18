Wo ist?“-Tracker mit Schlüsselring
Stabile AirTag-Alternative für den Schlüsselbund aktuell reduziert
Wer einen „Wo ist?“-Tracker direkt am Schlüsselbund befestigen möchte, braucht bei Apples AirTag in der Regel noch eine zusätzliche Hülle. Der Rolling Square AirNotch Pro bringt die passende Öse dagegen direkt mit. Wir nutzen den robusten Sachenfinder schon seit einiger Zeit selbst und finden ihn im Alltag ausgesprochen praktisch. Aktuell ist das Apple-Modell bei Amazon günstiger erhältlich.
Die Einrichtung erfolgt ohne zusätzliche Hersteller-App direkt über Apples „Wo ist?“-Anwendung. Anschließend lässt sich der AirNotch Pro wie anderes kompatibles Zubehör auf der Karte anzeigen, als verloren markieren oder mit anderen Personen teilen. Entfernt man sich ohne Schlüsselbund, kann das iPhone zudem eine entsprechende Mitteilung anzeigen.
Mit 55 × 28 × 10 Millimetern ist der Tracker etwas länglicher als ein AirTag. Dafür sitzt am oberen Ende eine stabile Aluminiumöse, durch die sich ein Schlüsselring führen lässt. Eine zusätzliche Kunststoff- oder Lederhülle, wie sie bei Apples rundem Tracker benötigt wird, entfällt damit.
Lauter Ton statt Präzisionssuche
Eine Präzisionssuche mit Richtungspfeil, wie man sie vom AirTag kennt, bietet der AirNotch Pro nicht. Befindet sich der gesuchte Gegenstand in der Nähe, muss man sich daher auf das akustische Signal verlassen. Das funktioniert nach unserer Erfahrung gut: Zwei auf gegenüberliegenden Seiten sitzende Signalgeber sorgen dafür, dass der Ton auch dann hörbar bleibt, wenn der Tracker zwischen Sofakissen oder tief in einer Tasche steckt.
Zusätzlich besitzt das Gehäuse photolumineszierende Elemente, die nach vorheriger Lichteinwirkung im Dunkeln nachleuchten. Das ist kein Ersatz für das Tonsignal, kann beim Blick in einen Rucksack oder unter das Sofa aber helfen. Das geriffelte Kunststoffgehäuse und der Aluminiumrahmen wirken stabil, nach IP68 ist der Tracker zudem gegen Staub und Wasser geschützt.
Zwei austauschbare Batterien
Die Stromversorgung übernehmen zwei handelsübliche CR2032-Knopfzellen. Rolling Square nennt eine Laufzeit von bis zu 20 Monaten. Zum Wechsel lässt sich das Batteriefach mit dem beiliegenden Metallring öffnen. Dass zwei statt nur einer Batterie benötigt werden, macht den Austausch etwas teurer, ermöglicht aber die lange Laufzeit und das kräftige Tonsignal.
Wichtig ist die Wahl der richtigen Variante: Das hier verlinkte schwarze Modell arbeitet ausschließlich mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Rolling Square bietet daneben eine weiße Ausführung für Googles Find Hub sowie ein separates Dual-Modell für beide Plattformen an.
Wer auf die genaue Nahbereichssuche eines AirTags verzichten kann, bekommt mit dem AirNotch Pro eine robuste und durchdachte Alternative für Schlüssel, Tasche oder Reisegepäck. Besonders gut gefällt uns, dass keine zusätzliche Halterung notwendig ist und der Tracker deutlich weniger empfindlich wirkt als viele günstige Kunststoffanhänger.
Keine nahfeldortung, kein Interesse.
Das steht doch so im Artikel.
Oder wolltest Du nur „Erster“ in anderen Worten schreiben?
Hallo lieber Enrico,
zunächst einmal vielen Dank für deine Arbeit und deinen Einsatz.
Eigentlich hatte ich deine Frage bereits beantwortet. In den Screenshots sind die Orte eingezeichnet, die wir nicht bearbeiten. Alle anderen Orte, wie sie unten in deiner E-Mail aufgeführt sind, werden von uns bearbeitet.
Viele liebe Grüße
Nando
Schreibt da jemand während der Arbeit Kommentare und hat die Seite hier mit Outlook verwechselt???
@ROP: Ich vermute mal, dass es ein Support-Mitarbeiter ist, der es nicht so genau nimmt mit „Fokusierung auf die Arbeit“.
Vielleicht kann ja die Redaktion den Kommentar entfernen …
+1 auch wenn es im Artikel steht. Es bringt einfach überhaupt nichts. Dann brauchst du auch keinen AirTag anbringen
klar bringt das was…ich habe eine solche Find Me Karte im Geldbeutel. Wenn ich diesen verlegt habe reicht der Ton alle male zu Hause aus, um das wieder zu finden.
Hat er ja Recht.. ohne die Nahbereichsortung, finde ich die ganzen AirTag Alternativen ebenfalls nicht so gut..
Mal kurz in die Runde gefragt, die Ugreen Tracker lassen sich bei mir nicht updaten, obwohl mir ein Update angezeigt wird. Ist das nur bei mir so, oder hat das Problem noch jemand?
ich weiss nicht warum all diese „Wo ist“ Tags hier beworben werden . Es gibt doch zig Hersteller die man mühelos bei Amazon findet.
Wenn Apple (auf Druck der EU ) endlich diese Nahbereichsortung UWB auch für Fremdhersteller freigibt, dann fänd Ich solche Infos von ifun nützlich
In meinen Augen machen die Alternativen nur Sinn, wenn man größere Objekte (wo man halt kein nearfield benötigt) ausstatten möchte….für mich selber machen sie aber selbst in einem solchen Szenario mittlerweile keinen Sinn, da sie nicht die Qualität der originalen AirTags haben. Ich habe schon unterschiedlichste Hersteller durch….nach ner Zeit machen die alle die Grätsche und das ist alles andere als nachhaltig. Einen Ausfall eines originalen AirTags hatte ich bis Dato nicht.