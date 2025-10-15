Soundcore Work: Auch Anker hat einen KI-Sprachrekorder im Programm

Anker hat mit dem Soundcore Work ein neues Diktiergerät mit KI-Funktionen im Programm. Die Produktneuheit lässt sich ab sofort zum Preis von 159 Euro über die Soundcore-Webseite oder bei Amazon bestellen.

Anker ist nicht der erste Hersteller in dieser Produktsparte. Wir haben zuletzt die mit besonderem Fokus auf iPhone-Besitzer konzipierten KI-Diktiergeräte von Plaud vorgestellt.

Auch beim Soundcore Work handelt es sich um eine sehr kompakte Lösung. Der Sprachrekorder misst rund 2,3 Zentimeter und wiegt zehn Gramm. Das Gerät kann über die im Lieferumfang enthaltene magnetische Basisstation geladen und direkt genutzt werden. Im Akkubetrieb soll Soundcore Work eine Laufzeit von bis zu acht Stunden bieten, im Zusammenspiel mit der Basisstation kommen weitere 32 Stunden hinzu, ehe der Rekorder wieder an das USB-C-Ladegerät muss. Das Gerät kann in der Basis betrieben, an der Kleidung befestigt oder um den Hals getragen werden.

Automatische Transkription und KI-Auswertung

Der entscheidende Punkt bei KI-Diktierlösungen sind die automatische Transkription und Auswertung der Aufzeichnungen. Mit dem Soundcore Work können Aufnahmen in mehr als hundert Sprachen erstellt und automatisch in Textform übertragen werden. Die Software erkennt laut Beschreibung auch unterschiedliche Sprecher. Auf Wunsch lassen sich die Mitschnitte in der Folge zusammenfassen, um Besprechungen oder Interviews schneller auswerten zu können.

Die Transkriptionen werden wahlweise lokal auf dem acht Gigabyte großen Speicher des Geräts oder über eine verschlüsselte Verbindung in einer persönlichen Cloud abgelegt. Für die Cloud-Variante nutzt Soundcore nach eigenen Angaben Server von Amazon Web Services mit aktuellen Sicherheitsstandards wie TLS 1.3 und AES-256.

300 Minuten pro Monat – alles darüber hinaus kostet

Wer die Anschaffung eines solchen Produkts in Betracht zieht, muss sich allerdings über mögliche Folgekosten informieren. Beim Soundcore Work sind monatlich 300 Transkriptionsminuten ohne Aufpreis enthalten. Für intensivere Nutzung bietet Soundcore ein Pro-Abo mit bis zu 1.200 Transkriptionsminuten pro Monat an, das jährlich 110,99 Euro oder monatlich 17,99 Euro kostet. Einzelne Minutenpakete sind ebenfalls verfügbar, etwa 120 Minuten für 2,99 Euro. Bis Ende März 2026 erhalten Käufer des Geräts sechs Monate des Pro-Abos ohne Aufpreis.