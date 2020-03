Sprechen per Kopfbewegung: Freie App für Beatmungs-Patienten

Die Vocable-App für iPhone und iPad erkennt Kopfbewegungen und Blinzeln und nutzt diese Gesten zum Aktivieren einer Sprachausgabe, mit deren Hilfe sich vorgegebene Sätze auswählen und sprechen lassen.

Ausgelegt für querschnittsgelähmte Nutzer sowie Schlaganfall-, MS- und Beatmungs-Patienten, gibt die Anwendung all jenen Anwendern eine Stimme, die sich sonst nicht oder nur unter großer Anstrengung an Gesprächen teilnehmen könnten.

please circulate! we've just released a free app for ventilator-dependent patients to communicate with head movements.

a thread on covid-19, ventilators, communication:

1/7 pic.twitter.com/s0KzfeBqoN

— Matt Kubota (@mattkubota) March 17, 2020