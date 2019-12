Spotify Tastebuds: Neustart von „Friends Weekly“?

Spotify-Nutzer kennen den „Mix der Woche“. Mit einem ähnlichen Format, dem „Freunde-Mix der Woche“ experimentierte der Musik-Streaming-Dienst im Herbst 2018 und versuchte seine Nutzer damals mit wöchentlich wechselnden Best-Of-Playlisten des eigenen Freundeskreises zu versorgen.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 18, 2019