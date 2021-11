Spotify steigt in den Hörbuchmarkt ein

Wie Spotify-Manager Gustav Söderström zu Protokoll gibt, habe man nicht nur die Technik und das Team, sondern auch den gesamten Hörbuch-Katalog gekauft und werde die neuen Assets mit dem hauseigenen Know-How kombinieren, um den Hörbuch-Markt genau so zu revolutionieren, so wie man es bereits mit Musik und Podcasts getan habe.

Nach einer Phase der fast schon aggressiven Konzentration auf den Ausbau des hauseigenen Podcast-Angebotes, steigt der Musik-Streaming-Dienst Spotify jetzt offenbar auch in das Hörbuch-Geschäft ein. So haben die Skandinavier jetzt den Branchendienst Findaway übernommen, einen der weltweit führenden Hörbuch-Distributoren.

