macOS Monterey: „Quick Look“-Darstellungsprobleme beheben

Apples auf Deutsch „Übersicht“ genanntes „Quick Look“-Feature läuft unter macOS Monterey nicht rund. Vielleicht ist es euch auch schon passiert: Teils werden statt der gewohnt großen Schnellanzeige nur winzige und qualitativ minderwertige Vorschaubilder angezeigt.

Der Fehler tritt in der Regel erst auf, wenn der Mac eine Weile läuft, kann aber wenn man die Funktion regelmäßig benutzt extrem nervig sein. Ein Neustart des Rechners schafft dann vorübergehend Abhilfe, stellt aber auch unnötigen Aufwand dar. Eine etwas umgänglichere Lösung bietet sich mit der Option, den zugehörigen Finder-Prozess abzuschießen und neu zu starten.

Öffnet hierzu die von Apple mit macOS mitgelieferte App „Aktivitätsanzeige“ und gebt im Suchfeld oben rechts „QuickLook“ ein. Anschließend wählt ihr den Prozess namens „QuickLookService (Finder)“ in der Ergebnisliste aus, klickt ihn doppelt und dann auf „Beenden“. Im darauffolgenden Fenster wählt ihr dann die Option „Sofort beenden“. Danach sollte die „Übersicht“ wieder wie gewünscht funktionieren.

Bleibt nur zu hoffen, dass Apple dieses lästige Problem mit dem nächsten Update für macOS Monterey dauerhaft behebt.

„Quick Look“ als praktische Systemfunktion

„Quick Look“ oder „Übersicht“ ist an sich eine ausgesprochen praktische und auch mächtige Funktion des Apple-Betriebssystems. Ihr könnt damit an verschiedensten Orten einen schnellen Blick auf den Inhalt von Dateien werfen. Das Ganze funktioniert im Finder ebenso wie in „Öffnen“- oder „Speichern“-Menüs und nicht nur mit Textdateien oder PDFs, sondern auch bei Fotos und Videos. Teils bekommt ihr in diesem Zusammenhang teils auch gleich zusätzliche Bearbeitungsfunktionen an die Hand.

Ihr könnt „Quick Look“ oder „Übersicht“ übrigens auch mit mehreren gleichzeitig markierten Objekten verwenden. Dann habt ihr die Möglichkeit, diese mithilfe der Pfeiltasten einzeln zu „Durchblättern“ oder euch mittels der Tastenkombination Befehl+Enter ein Vorschau-Raster anzeigen zu lassen.

Ausführliche Infos zu dieser Funktion findet ihr im macOS-Handbuch im Kapitel „Anzeigen und Bearbeiten von Dateien mit der Übersicht auf dem Mac“.