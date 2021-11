Spotify startet Podcast-Abos in Deutschland

Spotify bringt seine Podcast-Abos nach Deutschland. Nach dem Start in den USA vor drei Monaten können nun auch Podcast-Anbieter in Deutschland darüber entscheiden, ob sie für einzelne Episoden oder auch ihre kompletten Podcast-Feeds über Spotify Gebühren verlangen wollen.

Auf lange Sicht denkt Spotify dabei natürlich auch an die eigenen Umsatzzahlen. Zu Beginn dürfen die Anbieter kostenpflichtiger Podcasts zwar sämtliche Einnahmen für sich behalten, von 2023 an will Spotify allerdings eine Gebühr in Höhe von 5 Prozent erheben.

Im Vergleich zu Apple machen sich die von Spotify angekündigten Gebühren aber ausgesprochen dezent aus. Wer bei Apple einen kostenpflichtigen Podcast anbieten will, muss zunächst für 19,99 Euro pro Jahr Mitgliedsbeitrag für das „Apple Podcasters Program“ berappen und darüber hinaus im ersten Jahr 30 Prozent und in den Folgejahren jeweils 15 Prozent aller Nettoeinnahmen an Apple abdrücken. Apple hat seine Podcast-Abos im Juni global eingeführt.

Die kostenpflichtigen Spotify-Podcasts sind mit der heutigen Erweiterung in 33 Ländern weltweit verfügbar. Die Abwicklung läuft über das vor noch nicht allzu langer Zeit von Spotify übernommenen Podcast-Portal Anchor. Anbieter können hier quasi per Mausklick entscheiden, ob sie einzelne Folgen oder auch komplette Podcasts nur kostenpflichtig bereitstellen wollen und damit verbunden auch die Gebühren flexibel festlegen.

Erste deutsche Podcast-Abos bereits angekündigt

Die ersten Partner in Deutschland kann Spotify bereits nennen. In Kürze sollen ausgewählte Episoden der folgenden Podcasts nur noch gegen Gebühren erhältlich sein:

Das Hannibal-Netzwerk – Rechte Schattenkrieger und der Tag X” (Podimo)

Der Zahnputzcast (zebra audio net)

Enter Europa (Podimo)

Geschichten aus dem Altbau-Plus (Josch Kliemann, Christoph Wellbrock)

Hotel Matze Suite (Mit Vergnügen)

Im Dunkeln – Der Fall Rebecca Reusch (Podimo)

In Sekten (Podimo)

Macht und Millionen – Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis (Business Insider)

Pietro & Friends (Podimo)

Reisen Reisen + (zebra audio net)

Wie gut derartige Angebote vom Nutzer akzeptiert werden, bleibt abzuwarten. Auch von Apple haben wir seit der Einführung des Angebots noch keine offiziellen Zahlen gesehen. Unstrittig ist, dass die Einführung solcher proprietären und auf einzelne Plattformen begrenzten Angebote das Medium immer weiter davon entfernen, als was die Podcasts Anfang der 2000er gestartet sind: Ein freies, kostenlos und plattformunabhängig verfügbares Medienangebot.

Spotify Podcasts: Anbieter-Optionen im Video