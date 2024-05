Spotify: Screenshots zeigen fertige Lossless-Integration

Spotify und deren Versprechen von HiFi-Audio ist eine endlose Geschichte. Seit über drei Jahren hält uns der Musikdienst mit seinen Versprechungen von verlustfrei komprimiertem und qualitativ hochwertigem Audio-Genuss inzwischen hin. Bei der Konkurrenz von Deezer über Apple Music und Amazon Music bis hin zu Tidal gehört dergleichen dagegen zum Teil seit Jahren zum Standard.

Während es an offiziellen Aussagen zum Thema seit der Ankündigung im Februar 2021 mangelt, finden sich immer wieder neue Gerüchte und vor allem auch direkte, aber in den Tiefen der Spotify-Apps versteckte Hinweise dazu. Aktuell macht das Magazin The Verge auf einen neuen Fund aufmerksam, dem zufolge sich die Lossless-Option von Spotify bereits vollständig ausgearbeitet in der Desktop-App des Musikdienstes versteckt.

Mehrere Screenshots davon wurden auf der Diskussionsplattform Reddit veröffentlicht. Darin sind verschiedene Informationsseiten und Menüs rund um die HiFi-Option von Spotify zu sehen Unter anderem findet sich hier auch ein integrierter Kompatibilitätstest, der auf Basis der Netzwerkverbindung und des Abspielgeräts prüft, ob eine Wiedergabe in verlustfreier Audioqualität überhaupt möglich ist.

Als maximale Qualitätsstufe ist auf den Screenshots von 1.411 kbps und teilweise sogar von 2.117 kbps sowie 24-bit bei 44.1kHz die Rede. Aktuell kann man über Spotify Audio mit maximal 320 kbps genießen. Der Qualitätssprung sollte auf entsprechend tauglichen Audiosystemen ohne Frage hörbar sein.

Spotify HiFi nur gegen Aufpreis?

Es bleibt abzuwarten, ob Spotify die neue Option nun tatsächlich auch zeitnah startet. Als nächste Frage steht dann im Raum, in welcher Form Spotify-Abonnenten auf die höhere Qualitätsstufe zugreifen können. Andere Anbieter haben dergleichen mittlerweile meist schon als Standard integriert, aber bei Spotify steht zu befürchten, dass hierfür zusätzliche Gebühren fällig werden.

Im vergangenen Monat erst machte die Entdeckung die Runde, dass Spotify damit experimentiert, die Lossless-Option als kostenpflichtige Abo-Erweiterung anzubieten.