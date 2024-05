Apple-Event am Dienstag: iPad-Vorstellung zu ungewohnter Uhrzeit

Am Dienstag wird Apple zum ersten Mal seit gut anderthalb Jahren wieder neue iPads vorstellen. Bei der „Let Loose“ – in Deutschland „Lass dich frei“ – genannten Veranstaltung fällt zu allererst die für Apple-Events ungewohnte Uhrzeit auf. Anstatt sonst um 10 Uhr Vormittags müssen an der Westküste lebende Amerikaner am Dienstag bereits um 7 Uhr morgens ihre Rechner anwerfen, um der Präsentation beizuwohnen.

Die auch für die in der Firmenzentrale von Apple in Cupertino tätigen Mitarbeiter ungemütlich frühe Startzeit der Veranstaltung kann eigentlich nur einen Grund haben: Apple spekuliert darauf, dass auch wenn es dort dann schon 22 Uhr ist, noch möglichst viele seiner Kunden in China der Übertragung beiwohnen und sich auf diese Weise der Umsatz auf dem für das Unternehmen nach den USA wichtigsten Markt wieder etwas ankurbeln lässt.

Ob 16 Uhr Nachmittags in Europa eine bessere Wahl ist, als die sonst hier üblichen 19 Uhr für Apple-Events, ist eher fraglich. Man muss zumindest davon ausgehen, dass zu dieser Zeit noch viele interessierte Apple-Kunden beruflich oder auch schulisch eingebunden sind und am frühen Abend eher ein Stündchen Zeit hätten.

Halbe Stunde oder doch länger?

Das „Stündchen“ ist dann auch eine gute Überleitung zur voraussichtlichen Dauer und den Inhalten der Veranstaltung- hier scheint aus unserer Sicht aktuell alles möglich.

Apple selbst blockt satte zwei Stunden im Kalender, wenn man von der iCal-Option auf der Ankündigungsseite auf der Apple-Webseite Gebrauch macht. Ganz im Gegenteil dazu spricht der gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Autor Mark Gurman davon, dass mit einer etwas mehr als halbstündigen Präsentation zu rechnen sei.

Diese knappe Zeitspanne würde wohl ausreichen, um die erwarteten neuen Modelle des iPad Pro und des iPad Air inklusive einer überarbeiteten Version des Apple Pencil und vielleicht auch weiterem iPad-Zubehör, allem voran die Magic-Keyboard-Tastatur vorzustellen. Mit viel mehr dürfte man dann aber nicht rechnen.

iPads und Kreativität im Fokus

Der Fokus der kommenden Apple-Veranstaltung – das hat bereits die Einladungsgrafik deutlich gemacht – wird in jedem Fall auf dem iPad liegen und wohl einen Schwerpunkt auf die damit verbundenen kreativen Möglichkeiten legen. Weitere Themen können dann bereits vier Wochen später im Mittelpunkt stehen, wenn Apple am 10. Juni seine alljährliche Entwicklerkonferenz WWDC eröffnet. Apple-Chef Tim Cook hat uns hier ja besonders auf den Bereich KI bezogen bereits den Mund wässrig gemacht.

Sicher scheint jetzt schon, dass die WWDC-Eröffnung die erste, zumindest zum Teil live abgehaltene Veranstaltung von Apple in diesem Jahr sein wird. In der kommenden Woche müssen wir uns wohl mit einem vorab produzierten Video begnügen.