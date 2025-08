Sieben Staffeln Mad Men und mehr: ARTE erweitert Mediathek-Angebot

Der deutsch-französische Kultursender ARTE stellt ab sofort alle sieben Staffeln der vielfach ausgezeichneten Serie „Mad Men“ in seiner Mediathek zur Verfügung. Die Episoden der US-Produktion über die Werbebranche im New York der 1960er-Jahre sind nicht nur auf Deutsch und Französisch, sondern auch im englischen Originalton abrufbar.

Das gesamte Serienangebot verbleibt noch bis März 2026 in der Mediathek. Der Zugriff ist ausschließlich online möglich und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer mit Interesse an komplexen Charakteren und gesellschaftspolitischen Spannungen der damaligen Zeit.

RAF-Doku und Wim-Wenders-Filmreihe

Neben dem Serienangebot widmet ARTE dem Regisseur Wim Wenders anlässlich seines 80. Geburtstags einen umfangreichen Programmschwerpunkt. Bereits verfügbar sind unter anderem die Filme „Buena Vista Social Club„, „Der Himmel über Berlin“ und das Porträt „Wim Wenders, der ewig Suchende“ Ergänzend dazu finden sich weitere Titel wie Paris, Texas in der Mediathek.

Ab dem 5. August steht mit „Terror in der Botschaft – Die RAF-Geiselnahme von Stockholm“ zudem eine zweiteilige Dokumentation zur Geiselnahme in der westdeutschen Botschaft in Stockholm bereit. Die Beiträge rekonstruieren die Ereignisse vom 24. April 1975, bei denen Mitglieder der Rote Armee Fraktion (RAF) mehrere Geiseln nahmen und die Freilassung inhaftierter Mitglieder forderten. Die Doku legt besonderen Wert auf zeitgeschichtliche Einordnung und beleuchtet die damalige politische Lage in Westdeutschland und Schweden.

Download über MediathekView möglich

Für Nutzer, die Inhalte dauerhaft sichern möchten, bietet sich die quelloffene Anwendung MediathekView an. Mit der Software lassen sich öffentlich-rechtliche Mediatheken durchsuchen, einzelne Beiträge herunterladen und auf dem eigenen Rechner speichern. Die aktuelle Version 14.3 ist mit macOS ab Version 11 und Windows 10 kompatibel.

Eine einfachere Alternative bietet die Webseite mediathekviewweb.de, die ohne Installation auskommt. Dort lassen sich Inhalte direkt im Browser finden und in reduzierter Funktionalität auch herunterladen.