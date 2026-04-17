Spotify optimiert iPad-App für große Bildschirme

Wir haben freudige Nachrichten für Nutzer von Spotify, die den Musikdienst auch auf dem iPad verwenden. Die Spotify-App präsentiert sich künftig nicht mehr einfach nur als vergrößerte iPhone-Ansicht, sondern wird mit einer für größere Bildschirme optimierten Benutzeroberfläche erscheinen.

Laut Spotify wird die neue iPad-Variante ab sofort schrittweise bereitgestellt. Das Update soll die Nutzung des Musikdienstes auf Tablets übersichtlicher machen und das Auffinden neuer Inhalte erleichtern.

Hintergrund sei die inzwischen offenbar auch bei Spotify angekommene Erkenntnis, dass Tablets häufig in Situationen verwendet werden, in denen Nutzer mehr Zeit zum Stöbern haben, etwa auf dem Sofa oder in der Küche. Gleichzeitig bieten die Geräte mehr Platz für Inhalte als Smartphones und damit die Möglichkeit, Funktionen anders anzuordnen und mehrere Inhalte parallel darzustellen.

Oberfläche reagiert auf Geräteausrichtung

Kern der Überarbeitung ist eine Benutzeroberfläche, die sich dynamisch an die Ausrichtung des Geräts anpasst. Beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat soll die App ihre Elemente nicht nur vergrößern oder verkleinern, sondern auch neu und an die Darstellungsfläche angepasst anordnen.

Zudem erhält die Tablet-Version eine Seitenleiste, die sich ein- und ausklappen lässt. Damit lässt sich durch die Inhalte der App zu navigieren, ohne die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen. Die Leiste zeigt zusätzliche Informationen und Empfehlungen an und soll die Navigation innerhalb der App erleichtern.

Video-Funktionen besser zugänglich

Auch der Umgang mit Videoinhalten wird Spotify zufolge angepasst. Eine neue Schaltfläche soll den Wechsel zwischen Audio- und Videowiedergabe vereinfachen und schneller erreichbar machen.

Trotz der Änderungen bleibt die grundlegende Navigation der App bestehen. Wichtige Bereiche wie Startseite, Suche oder persönliche Bibliothek bleiben weiterhin über eine Leiste am unteren Bildschirmrand erreichbar. Ergänzend bietet ein seitliches Menü Zugriff auf Profil- und Kontoeinstellungen.

Spotify hat eben erst zwei weitere Neuerungen angekündigt: