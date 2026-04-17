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Update für iPad und iPhone

DEVONthink To Go erhält Widgets und Feed-Unterstützung
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Die Dokumentenverwaltungs-App DEVONthink To Go hat das erste Funktionsupdate für die aktuelle Version 4 erhalten. Die neue Version 4.1 ergänzt die für iPad und iPhone entwickelte Anwendung unter anderem um Widgets für den Home-Bildschirm und bringt Unterstützung für RSS- und Atom-Feeds. Nutzer sollen damit schneller auf häufig verwendete Inhalte zugreifen und Nachrichtenquellen direkt innerhalb der Anwendung verfolgen können.

Widgets und Feed-Unterstützung im Mittelpunkt

Mit den neuen Widgets ist es dem Entwickler zufolge möglich, beispielsweise Posteingänge, die zuletzt geöffneten Dokumente, Favoriten oder Leselisten direkt auf dem Startbildschirm von mobilen Apple-Geräten anzuzeigen.

Devonthink To Go Widgets

Im Zusammenhang mit der neu integrierten RSS- und Atom-Funktion bietet DEVONthink To Go die Möglichkeit, das Anzeigeformat für einzelne Feeds unterschiedlich festzulegen. Die Anwendung kann die Feeds automatisch und im Hintergrund aktualisieren. Mit dem Update stellt der Entwickler zudem ein Widget für ungelesene Feed-Artikel bereit.

Neuer Markdown-Renderer ersetzt bisherige Technik

Ein weiterer Bestandteil des Updates ist ein neuer Parser und Renderer für das Textformat Markdown. Dieser ersetzt die bislang verwendete Technik und soll eine stabilere Darstellung sowie eine breitere Unterstützung verschiedener Markdown-Varianten bringen.

Darüber hinaus unterstützt DEVONthink To Go ab Version 4.1 auch das vor allem in wissenschaftlichen Arbeitsumgebungen verwendete BibTeX-Format und kann mehrere Bilder, einschließlich TIFFs, zu einem PDF-Dokument zusammenfassen. Textdokumente und PDFs können auf Wunsch direkt im Bearbeitungsmodus geöffnet werden, was insbesondere bei umfangreicheren Änderungen hilfreich sein soll.

Devonthink To Go

Optional mit Mac-Anbindung

DEVONthink ist eine Dokumenten- und Informationsverwaltung, die auf dem Mac groß geworden und inzwischen auch für iOS-Geräte verfügbar ist. Die Mobilversion DEVONthink To Go lässt sich wahlweise solo oder in Verbindung mit der Mac-App verwenden.

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DEVONthink To Go 4
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Entwickler: DEVONtechnologies, LLC
Preis: Kostenlos+
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17. Apr. 2026 um 10:36 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hallo, mit welcher Methode führt ihr die Synchronisation zwischen Mac und iPhone aus? Ich habe es sowohl über icloud als auch Bonjour versucht. Am Anfang funktioniert es tadellos und nach einer Weile gar nicht mehr (beide Varianten). Hat jemand ne Idee voran das liegen kann?

  • Ich nutze den Cloud-Speicher meines Mail-Anbieters und synchronisiere mittels WebDAV. Das funktioniert recht zuverlässig.

    Kriegst du denn Fehlermeldungen? AFAIK gibt es doch zumindest auf dem Mac ein entsprechendes Protokoll.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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