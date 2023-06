Spotify: Neuer Offline-Mix, Schweigen zu Kontosperrungen

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify experimentiert offenbar mit der Bereitstellung einer neuen, personalisierten Wiedergabeliste. Dies legt eine Wortmeldung des Spotify-CEOs Daniel Ek auf dem Kurznachrichtenportal Twitter nahe.

„Für Dich erstellt“

Dort hat der Chef des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes über laufende Tests an einem so genanten „Offline Mix“ informiert und scheint damit in die Fußspuren des Video-Streaming-Dienstes Netflix zu treten. Auch Netflix bietet im Rahmen der smarten Download-Funktion einer Offline-Wiedergabeliste an, die automatisch ausgewählte Film- und Serien-Inhalte ohne Mitwirken der Nutzer auf den Endgeräten der zahlenden Kunden sichert und so auch dann für frisches Bewegtbildmaterial sorgt, wenn gerade keine Internetverbindung anlegen sollte.

Aktuell ist davon auszugehen, dass Spotify seine neue Offline-Playliste neben den zahlreichen personalisierten Mixes anbieten wird, die sich in der Oberfläche des Spotify-Players am einfachsten über die Suche nach „picked just for you“ oder „Für Dich erstellt“ zu Tage fördern lassen.

Schweigen zu Kontosperrungen

Während sich Spotify bei den offenbar noch unfertigen Offline-Mixes (diese tauchen derzeit noch nicht in allen Spotify-Konten auf) kommunikationsfreudig gibt, will das Unternehmen die beobachteten Konten-Sperrungen von Nutzern gemeinsamer Familien-Accounts nicht kommentieren.

Auf Nachfrage hat das Unternehmen verzichtet Kundenfragen zum Thema zu adressieren und bietet von den plötzlichen Sperrungen betroffenen Anwendern keine Möglichkeit an, auf die automatischen Sperrungen zu reagieren. Wer zum Zeitpunkt der Benachrichtigung sieben Tage krank oder im Urlaub war, darf sein bisherigen Familienkonto nicht mehr nutzen und muss entweder 12 Monate abwarten oder auf einen gänzlich neuen Spotify-Account ausweichen.