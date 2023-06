DKB: Neues Online-Banking-Portal jetzt im Beta-Betrieb

Die Deutsche Kreditbank stellt ihr neues Online-Angebot im eingebetteten YouTube-Video vor und notiert die letzten Verbesserungen, die am neuen Online-Portal vorgenommen wurden, in dem hier abgelegten Changelog .

So bietet die hundertprozentige Tochter der Bayerischen Landesbank auf banking.beta.dkb.de jetzt die Beta-Ausgabe ihres neuen Onlineportals an und lädt Nutzer dazu ein, das neue Banking direkt auszuprobieren.

Inzwischen ist es satte 22 Monate her, dass die Deutsche Kreditbank ihre runderneuerte Mobil-Applikation im App Store veröffentlicht hat . Der Download startete damals in einem vollständig neuen Design und mit einer übersichtlicheren Oberfläche, verzichtete dafür jedoch auf viele Funktionen, die bis dahin fester Bestandteil der alten DKB-Applikation waren.

