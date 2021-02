Spotify legt vor: 155 Millionen zahlende Abonnenten

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie übliche interessieren uns dabei vor allem die Nutzerzahlen – und diese steigen nach wie vor verlässlich.

So zählt der Streaming-Anbieter jetzt 155 Millionen Premium-Abonnenten weltweit und kommt (die werbefinanzierten Hörer mit eingerechnet) auf 345 Millionen aktive Nutzer im Monat.

In der Pressemeldung, mit der Spotify die Ausgabe der Quartalszahlen begleitet, merken die Skandinavier an, dass sich die Anzahl der Podcast-Stunden im Jahresvergleich fast verdoppelt habe. Unter den aktiven Nutzer, hört inzwischen jeder vierte in die Audio-Shows hinein.

Hierzulande bietet Spotify den Zugang zu mehr als 60 Millionen Songs und etwas über 2 Millionen Podcasts an. Etwa 50.000 davon entfallen übrigens auf deutschsprachige Formate.

Vergleich mit Apple Music schwierig

Mit den 155 Millionen zahlenden Abonnenten dürfte Spotify deutlich mehr Nutzer als Apple Music zählen, allerdings gestaltet sich der direkte Vergleich der beiden Kontrahenten sehr schwierig.

So hat Apple im Sommer 2019 damit aufgehört aktuelle Nutzerzahlen zu veröffentlichen. Bei der letzten Meldung zählte Cupertino 60 Millionen aktive Abonnenten. Als aktiv gelten bei Apple sowohl zahlende Nutzer als auch all jene Anwender, die sich in einer noch laufenden Gratis-Phase befinden. Davon dürfte es aktuell recht viele geben.

Apple Music: Die letzten Zahlen stammen aus 2019

So hat Apple in den vergangenen Wochen mehrere Rückgewinnungsaktionen gestartet, bei denen auch ehemalige Nutzer von Apple Music mit neuen Gratis-Monaten zum erneuten Test des Streaming-Dienstes gelockt wurden.

Streaming-Event am 22. Februar

In Sachen Spotify stehen noch zwei Ankündigungen aus. Zum einen hat der Konzerne eine Preiserhöhung in der Mache, die demnächst ausgerollt werden würfe. Zum anderen bewirbt der Twitter-Account des Unternehmens ein Event am 22. Februar, verrät jedoch noch nicht, um welches Thema es hier gehen wird.