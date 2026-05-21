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55- und 65-Zoll-Modell erstmal günstiger

Mit AirPlay und HomeKit: Amazon senkt Preise für neuen Ember Artline
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Amazon hat die Preise seiner erst Mitte April in den Verkauf gestarteten Ember-Artline-Fernseher erstmals gesenkt. Sowohl das 55-Zoll-Modell als auch die größere 65-Zoll-Variante werden aktuell deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung angeboten.

Amazon Ember Artline 02

Damit rückt die noch junge TV-Reihe preislich weiter von konkurrierenden Lifestyle-Fernsehern ab und wird für Käufer interessant, die einen Fernseher möglichst unauffällig in den Wohnraum integrieren möchten.

Für das 55-Zoll-Modell werden derzeit 729,99 Euro aufgerufen. Gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung von 999,99 Euro entspricht dies einem Nachlass von rund 27 Prozent. Die größere 65-Zoll-Ausführung kostet aktuell 1.029,99 Euro statt der ursprünglich veranschlagten 1.299,99 Euro. Hier liegt die Ersparnis bei etwa 21 Prozent.

Werbefreier Ambient-Modus

Der Ember Artline wurde im Januar erstmals vorgestellt und markierte gleichzeitig den Start von Amazons neuer TV-Marke Ember. Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte Ambient-Modus. Statt eines schwarzen Bildschirms zeigt der Fernseher Kunstwerke, Fotografien oder eigene Bilder an und soll sich dadurch besser in die Einrichtung einfügen.

Bereits zur Vorstellung hatte Amazon den Zugriff auf mehr als 2.000 Kunstmotive angekündigt. Sensoren erkennen zudem, ob sich Personen im Raum befinden. Ist niemand anwesend, wird die Anzeige automatisch deaktiviert. Ergänzt wird das Konzept durch austauschbare Magnetrahmen, die in verschiedenen Farben und Holzoptiken erhältlich sind.

Auch technische Ausstattungsmerkmale wie das matte 4K-QLED-Panel, Unterstützung für HDR-Inhalte und Wi-Fi 6 gehören zum Paket. Für die Sprachsteuerung stehen integrierte Alexa-Mikrofone zur Verfügung. Alexa+ wird unterstützt.

Amazon Ember Artline 03

AirPlay und Apple Home integriert

Für Apple-Nutzer dürfte zudem die Unterstützung von AirPlay relevant sein. Inhalte lassen sich damit direkt vom iPhone, iPad oder Mac auf den Fernseher übertragen. Darüber hinaus kann der Ember Artline in Apple Home eingebunden werden. Dadurch ist eine Steuerung über die Home-App sowie per Siri möglich.

Zuletzt hatte Amazon gegenüber ifun.de außerdem bestätigt, dass im Ambient-Modus keine Werbeeinblendungen angezeigt werden. Die Nachfrage war aufgekommen, nachdem viele Nutzer bei Echo-Show-Geräten Erfahrungen mit eingeblendeten Werbeinhalten gemacht hatten. Nach Angaben des Unternehmens bleibt die Darstellung von Kunstwerken und Fotos auf dem Ember Artline dauerhaft frei von zusätzlichen Werbebannern.

Mit den nun reduzierten Preisen sinkt die Einstiegshürde für Amazons Bilderrahmen-Fernseher erstmals deutlich. Insbesondere das 55-Zoll-Modell liegt damit bereits wenige Monate nach Marktstart fast 300 Euro unter seiner ursprünglichen Preisempfehlung.

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21. Mai 2026 um 18:44 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Eigentlich super cool, wenn nur der Stromverbrauch nicht wäre.
    Ich hätte dabei kein gutes Gefühl. Leider

  • Sehr schön. Kennt wer den Stromverbrauch im Kunstmodus ?

  • Irgendwie traue ich dem werbefrei nicht mehr, nachdem verschiedene Hersteller es später „anders“ gesehen haben.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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