Speedometer-Benchmark: Google Chrome ist schneller als Safari

Mit Blick auf die aktuelle Version 99 des Webbrowsers Chrome wirft Google neue Benchmark-Ergebnisse ins Rennen. Das pikante daran: Google hat die Tests mithilfe von Apples Speedometer-Tool gefahren und Chrome erreicht dabei mit einem Wert von 300 die bislang höchste von allen Browsern erreichte Punktzahl.

Speedometer ist ein von Apples WebKit-Entwicklern bereitgestelltes Werkzeug zur Messung der Webbrowser-Performance. Wer den Test selbst nachvollziehen will, kann diese Webseite in Safari und Chrome oder auch anderen Browsern öffnen. Auf dem MacBook Pro 16“ wurde uns Chrome mit 293 Punkten gegenüber Safari mit 245 Punkten angezeigt. Die Chrome-Entwickler sprechen von einem dezenteren Vorsprung, so sei Chrome aktuell rund sieben Prozent schneller als Safari, bezogen auf die Grafikleistung liege Chrome derzeit 15 Prozent vor dem Apple-Browser.

Allerdings ist die Benchmark-Geschwindigkeit eines Webbrowsers zwar ein markanter Faktor, doch längst nicht alles. So sieht es auch das Entwickler-Team von Chrome und merkt an, dass letztendlich die Schnelligkeit und Effizienz der Software im täglichen Gebrauch entscheidend ist. Google Chrome kann allerdings insbesondere mit Blick auf seine Performance auf Computern mit Apple-Prozessoren auf eine rasante und eindrucksvolle Entwicklung zurückblicken. Seit der Einführung von Apples M1-Chips Ende 2020 hat der Webbrowser in nur 17 Monaten satte 43 Prozent an Geschwindigkeit zugelegt.