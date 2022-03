Neuer USB-C-Hub von Anker setzt auf exklusive Optik

Mit seinem 100-Watt-PD-Eingang ist der neue Multi-Adapter von Anker ganz besonders für die Verwendung an MacBooks geeignet. Ein hier angeschlossenes Ladegerät kann die Stromversorgung für den Rechner übernehmen, ohne dass hierfür ein weiterer MacBook-Anschluss belegt werden muss. Das mit einem um 90 Grad abgewinkelten Stecker ausgestattete mit Nylon umflochtene Verbindungskabel vom Hub zum Rechner ist fest mit dem Hub verbunden und kann bei Nichtbenutzung zur Aufbewahrung in den USB-C-Anschluss des Zubehörs gesteckt werden.

