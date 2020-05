speed.cloudflare.com: Neuer Geschwindigkeitstest von Cloudflare

War der US-amerikanische Infrastruktur-Anbieter Cloudflare bis vor kurzem vor allem in Admin- und Entwicklerkreisen bekannt, richten sich die letzten Produktneuheiten der Content-Delivery-Spezialisten vor allem an Endverbraucher.

Zuerst bot Cloudflare mit dem DNS-Dienst 1.1.1.1 performante Domain Name Server an, die im eigenen Router eingetragen, durchaus schnellere Ergebnisse als die deutschen Provider lieferten. Der Dienst wurde erst im April um einen zusätzlichen DNS-Dienst für Familien erweitert, der seinerseits optionale Malware- und Pornofilter integrierte. Zudem offerierte die Cloudflare-App den kostenfreien VPN-Dienst WARP.

Mit speed.cloudflare.com bietet das in Kalifornien ansässige Unternehmen nun einen webbasierten Geschwindigkeitstest an, der über den Zustand der eigenen Online-Verbindung informiert und sich als gute Alternative zu dem Netflix-Angebot fast.com ruhig in den persönlichen Lesezeichen ablegen lässt.

Cloudflares Geschwindigkeitstest ermittelt den anliegenden Downstream-Speed mit Hilfe von 36 in schneller Abfolge angeforderten Datei-Downloads, die Paket mit Größen zwischen 10kB und 25MB empfangen, um anschließend eine qualifizierte Aussage über die echte Geschwindigkeit des eigenen Anschlusses zu treffen.