Cloudflare bietet „DNS für Familien“: Malware- und Pornofilter integriert

Bei dem DNS-Dienstleister Cloudflare gehört es mittlerweile zur Tradition, am 1. April neue Produkte einzuführen. Vor zwei Jahren startete 1.1.1.1 und im vergangenen Jahr mit 1.1.1.1 Warp ein kostenloses VPN-Angebot für iOS-Geräte. Das in diesem Jahr eingeführte 1.1.1.1 für Familien hört sich zunächst nach einem Aprilscherz an, ist allerdings ernst gemeint und könnte für manche Anwender durchaus von Nutzen sein.

1.1.1.1 für Familien ist ein automatisierter, familienfreundlicher DNS-Dienst. Das Angebot erweitert den grundsätzlichen Leistungsumfang von Cloudflare-DNS um die Möglichkeit, erweiterte Filter- bzw. Schutzfunktionen zu integrieren. Nutzt man die Adresse 1.1.1.2 als DNS-Server, so werden Malware-Inhalte blockiert. Die 1.1.1.3 ist als Kinderschutz gedacht und filtert neben Malware auch Erwachseneninhalte aus.

Natürlich begebt ihr ihr euch mit der Entscheidung für diesen Dienst ein Stück weit in die Hände des Anbieters, doch ist dies bei jeder vorgefertigten Filterlösung der Fall. Cloudflare will hier ein komfortables und vor allem auch einfach umzusetzendes, familienfreundliches Angebot liefern. Der Dienst ist kostenlos, Geld verdient Cloudflare in erster Linie mit Geschäftskunden.

Was ist ein DNS-Server und warum brauch’ ich das?

DNS steht für „Domain Name System“, dabei handelt es sich um so etwas wie versteckte Wegweiser des Internet. Eigentlich ist jede Webseite nämlich über eine eindeutige IP-Adresse in Form einer Zahlenkombination erreichbar. Weil man sich dies aber so schlecht merken kann, gibt es sogenannte Domain-Namen wie ifun.de oder apple.de. Wenn ihr diese in den Webbrowser eingebt, wird im Hintergrund ein sogenannter DNS-Server nach dem korrekten Weg bzw. der IP-Adresse des gesuchten Angebots gefragt.

Normalerweise sorgt euer Internetanbieter dafür, dass diese Adressauflösung korrekt funktioniert. Alternativ kann man aber auch die DNS-Angebote von Unternehmen wie Google oder eben Cloudflare nutzen. Teils sind durch diese Umstellung sogar merkliche Geschwindigkeitsvorteile zu erreichen.

Cloudflare informiert hier ausführlich und auf deutsch über das eigene DNS-Angebot 1.1.1.1, dabei findet auch der Aspekt Datenschutz Erwähnung:

Wir werden niemals Ihre IP-Adresse aufzeichnen (wie andere Unternehmen, die Sie dadurch identifizieren). Und wir sagen das nicht nur. Wir haben KPMG beauftragt, um unsere Systeme jährlich zu prüfen und um zu gewährleisten, dass wir tun, was wir sagen.

Eine Anleitung für die Installation von 1.1.1.1 für Familien findet ihr hier.