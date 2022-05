Special Event at Apple Park: Details zum Vor-Ort-Auftakt der WWDC22

Im Rahmen der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC wird Apple erstmals nach der Corona-Pause wieder ein Treffen vor Ort ermöglichen. Die Veranstaltung wird allerdings unter Auflagen stattfinden und keinesfalls mit den WWDC-Treffen früherer Jahre vergleichbar sein. Apple hat jetzt die ersten Details zum Ablauf seines Special Event at Apple Park bekanntgegeben.

Die eintägige Veranstaltung wird am 6. Juni den Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC22 einläuten. Apple lädt interessierte Entwickler dazu ein, die Eröffnungs-Keynote sowie ausgewählte Workshops gemeinsam mit Gleichgesinnten und Entwicklern und Experten aus dem Apple-Team in seiner Firmenzentrale zu verfolgen und dabei auch Apples neuem Entwicklerzentrum einen Besuch abzustatten.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist grundsätzlich kostenlos, wenngleich die Anreise von weiter weg oder gar einem anderen Kontinent aus wohl kaum im Verhältnis zu den letztendlich zur eintägigen Treffen steht. Wer dennoch teilnehmen will,, kann sich zwischen dem 9. und 11. Mai um eine Einladung bewerben. Die Vergabe erfolgt wie dies bereits in der Vergangenheit teils auch bei WWDC-Tickets der Fall war nach dem Zufallsprinzip.

Keine Maskenpflicht aber Corona-Test erforderlich

Apple weist damit verbunden darauf hin, dass die Einhaltung der hauseigenen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften Voraussetzung für die Teilnahme sind. Nach aktuellem Stand sei das Tragen von Masken dabei optional, der Nachweis eines spätestens drei Tage vor der Veranstaltung durchgeführten negativen COVID-19-Test wird jedoch zwingend vorausgesetzt. Auch könnten sich diese Bestimmungen bis zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch ändern.

Apple hat seine diesjährige Entwicklerkonferenz Anfang April angekündigt. Die Veranstaltung beginnt am 6. Juni mit einer auch per Video übertragenen Eröffnungsveranstaltung, in deren Rahmen wir unter anderem einen ersten Blick auf die kommenden Versionen der Apple-Betriebssyteme werfen können.