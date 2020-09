Soon: Menüleisten-App für schnelle Erinnerungen

Die Mac-App Soon ist ein nettes Projekt des Entwicklers Doğacan Bilgili. In der Menüleiste platziert, bietet sie eine schnelle und handliche Alternative zu Apples iCloud-Erinnerungen.

Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um ein neues Interface zur Eingabe von klassischen und dann auch geräteübergreifend synchronisierten Erinnerungen handelt, sondern die App für das Notieren schneller Erinnerungen am Mac gedacht ist, die danach auch direkt wieder vergessen werden können.

Die Eingabe einer Soon-Erinnerung erfolgt per Klick auf das App-Symbol in der Menüleiste in Form eines schlichten Zweizeilers. Hier gebt ihr einen Text und die Zeitspanne bis zum Erscheinen des Hinweises in der Mitteilungszentrale ein. Bei der Zeitangabe müsst ihr die entsprechenden Vorgaben beachten, so werden hier kurz und knapp lediglich Angaben wie „1 hr“, „20min“, „30 seconds“ oder „Every 10 min“ erwartet. Dabei werden die folgenden Varianten unterstützt:

'sec', 'sec.', 'secs', 'secs.', 'second', 'seconds'

'min', 'min.', 'mins', 'mins.', 'minute', 'minutes‘

’hr', 'hr.', 'hrs', 'hrs.', 'hour', 'hours'

Soon ist kostenlos über das Entwicklerportal Github verfügbar. Aktuell liegt die App in der noch jungen Versionsnummer 1.0.1 zum Download vor.