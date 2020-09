Samsung Outdoor-System „The Terrace“ startet in Deutschland

Samsung bietet sein Outdoor-Entertainmentsystem „The Terrace“ jetzt auch in Deutschland an. Jetzt wo der Sommer fast schon vorbei ist, könnt ihr euch zu Preisen ab knapp 4.000 Euro ein wetterfestes TV-Gerät, optional mit zusätzlicher Soundbar und Lautsprechern, für den Einsatz im Freien genehmigen.

Erwähnenswert an den neuen Samsung-Geräten ist in erster Linie auch die Kompatibilität mit AirPlay 2, Apple TV+ sowie verschiedenen weiteren Videodiensten. So erlauben die Geräte die Wiedergabe von über AirPlay 2 gestreamten Inhalten. Unter den für den Fernseher verfügbaren Video-Apps findet sich neben Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und Disney+ auch Apples Apple-TV-App. Zusätzlich zur integrierten WLAN-Funktion kann die Soundbar „The Terrace“ auch über Bluetooth mit Audio versorgt werden.

Samsung bietet den „The Terrace“ 4K-QLED-Fernseher als zentrale Komponente des Systems in den Bildschirmgrößen 55, 65 und 75 Zoll an. Mit Blick auf die Anwendung im Freien und damit verbunden auch mögliche Sonneneinstrahlung verspricht der Hersteller eine Helligkeit von bis zu 4.000 Nits.

Optional hat Samsung für weitere 974 Euro eine passende 3-Kanal-Soundbar im Programm, die sich mit der gleichen Fernbedienung wie das TV-Gerät steuern lässt. Als weiteres Zubehör werden noch Tower-Lautsprecher sowie eine Wandhalterung gelistet

Die vom Hersteller zitierte Wetterfestigkeit nach IP55 bedeutet, dass die Geräte aus der Reihe „The Terrace“ gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist. Laut Samsung sind auch Temperaturen zwischen 30 Grad Minus und 50 Grad Hitze kein Problem.