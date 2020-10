Sony startet „Apple TV“-App auf ausgewählten Fernsehern

Apples „Apple TV“-App ist jetzt für ausgewählte Sony-Fernseher erhältlich. Dem Hersteller zufolge werden von heute an entsprechende Updates für die mit LED-Displays ausgestatteten 4K-Ultra-HD-Fernseher aus der XH90-Serie verteilt.

Der Pressemitteilung des Herstellers zufolge sollen zukünftig auch weitere Modelle unterstützt werden, so sei geplant die App bis Jahresende auf den meisten Sony-TVs aus den Jahren 2019 und 2020 sowie auch auf einigen Geräten aus dem Jahr 2018 anzubieten. Ergänzend will Sony im Winter per Firmware-Update auch die Unterstützung von AirPlay und HomeKit erweitern.

Die Bereitstellung der „Apple TV“-App auf den Smart-TVs soll dafür sorgen, dass ihre Besitzer das Angebot von Apple TV+ sowie die Möglichkeit zum Buchen der von Apple angebotenen TV-Channels und dem Kaufen und Ausleihen von Filmen und Serien auch ohne den Anschluss einer Set-Top-Box nutzen können.