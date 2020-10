AirBuddy 2: Mac-Helfer für AirPods und Beats-Ohrhörer kommt in Version 2

AirBuddy ist uns bereits seit dem vergangenen Jahr als Helfer Helfer für all jene Nutzer bekannt, die Apples AirPods oder auch drahtlose Beats-Ohrhörer am Mac verwenden. Am 11. November soll nun AirBuddy 2 erscheinen und der Entwickler gibt im Vorfeld bereits einen kleinen Ausblick auf das kommende Update.

AirBuddy 2 kommt nicht nur mit optischen Verbesserungen, sondern soll auch zuverlässiger arbeiten und einige neue Funktionen im Gepäck haben. Dem Entwickler zufolge wird der Status der Ohrhörer nun automatisch angezeigt, sobald sich diese in Nähe des Mac befinden. Der Nutzer kann dabei wählen, ob diese Infos in einem kleinen oder großen Fenster angezeigt werden.

Ein über die Menüleiste erreichbares Statusfenster zeigt nicht nur den Akku-Stand von verbundenen AirPods oder Beats-Ohrhörern an, sondern kann diese Info auch für iPhone, iPad, die Apple Watch oder auch andere Macs liefern. Dabei berücksichtigt die Software den Verbindungsstatus der Geräte. Sind die AirPods und die Apple Watch beispielsweise mit den iPhone verbunden, so werden diese beiden Geräte gruppiert im Menüfenster angezeigt. Alternativ steht auch eine Ansicht als Widget zur Verfügung.

Funktionen wie das schnelle Verbinden der AirPods oder der Wechsel der Wiedergabemodi stehen über die Menüleiste bereit und können ebenso per Tastatur oder auch Trackpad bedient werden.

Als sehr handlich könnten sich die konfigurierbaren Verbindungsmodi erweisen. Hier lassen Standardvorgaben für den Wiedergabemodus, Lautstärke der auch die Aktivierung des Mikrofons geräteabhängig festlegen.

Ergänzend bietet AirBuddy 2 noch ausführliche Statistiken zur Verwendung der Ohrhörer. Neben der Anzeige der insgesamt für Musikhören oder Telefonieren genutzten Zeit lassen sich hier auch detaillierte Werte für die vergangenen zwölf oder 24 Stunden abrufen, inklusive den betreffenden Werten für die Akku-Nutzung.

AirBuddy 2 wird vom 11. November an zum Preis von 10 Euro erhältlich sein. Nutzer der Vorgängerversion bekommen das Update zum halben Preis und wer die Software erst in diesem Jahr gekauft hat, kann die Aktualisierung kostenlos durchführen.