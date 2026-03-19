Firefox: Mehr Kontrolle, neue Werkzeuge und ein Gratis-VPN

Mozilla bereitet für seinen Browser Firefox eine Reihe von Änderungen vor, die in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt werden sollen. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Nutzern mehr Kontrolle über Funktionen und Datenschutz zu geben. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, KI-Funktionen gezielt ein oder auszuschalten oder individuell anzupassen.

Auch die Einstellungen des Browsers werden überarbeitet. Eine klarere Navigation und eine integrierte Suchfunktion sollen es erleichtern, Optionen schneller zu finden und anzupassen. Die Änderungen werden zunächst in Vorabversionen getestet.

Beim Thema Datenschutz plant Firefox zudem eine integrierte VPN-Funktion. Diese soll ohne zusätzliche Installation direkt im Browser verfügbar sein und den Datenverkehr über einen Proxy leiten. Dadurch wird die eigene IP-Adresse verschleiert. Zum Start am 24. März ist ein kostenloses monatliches Datenvolumen von 50 Gigabyte vorgesehen, zunächst in ausgewählten Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA.

Parallel dazu setzt Mozilla auf neue Sicherheitsstandards. Mit der Unterstützung einer sogenannten Sanitizer-Schnittstelle sollen schädliche Inhalte bereits vor der Darstellung im Browser erkannt und gefiltert werden.

Neue Werkzeuge für paralleles Arbeiten

Neben den Grundlagen führt Firefox auch neue Funktionen für den Arbeitsalltag ein. Eine überarbeitete Fensteransicht ermöglicht es, zwei Webseiten nebeneinander darzustellen. Das soll Vergleiche und das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Inhalten vereinfachen.

Ergänzt wird dies durch Notizen, die direkt einzelnen Tabs zugeordnet werden können. Nutzer können so Informationen festhalten und später wieder aufrufen, ohne zusätzliche Anwendungen zu nutzen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf optionalen KI-Funktionen. Eine neue Funktion mit dem Namen Smart Window soll Inhalte direkt im Browser analysieren und beispielsweise kurze Zusammenfassungen oder Erklärungen liefern. Die Nutzung bleibt freiwillig und muss aktiv eingeschaltet werden.

Zusätzlich arbeitet Mozilla an optischen Anpassungen. Überarbeitete Symbole, Menüs und Farbthemen sollen die Bedienung vereinfachen. In diesem Zusammenhang taucht auch ein neues Maskottchen mit dem Namen Kit auf, das an verschiedenen Stellen im Browser und in begleitenden Angeboten sichtbar wird.

Die geplanten Änderungen sollen schrittweise mit kommenden Versionen ausgerollt werden und greifen Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft auf.