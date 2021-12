Sonos: True Play-Konfiguration endlich auch auf iPhone 13

Während der „True Play“-Kalibrierung geben frisch platzierte Sonos-Lautsprecher für etwa 30 Sekunden einen Signalton von sich, der mit Hilfe der Mobil-Applikation überall im Raum gemessen wird. Anwender müssen, das iPhone in der Hand, einmal ihren Raum durchschreiten und dokumentieren das Wiedergabeprofil so. Anschließend optimiert der aufgestellte Lautsprecher seine Soundausgabe, sodass ein an den Raum angepasstes, bestmögliches Wiedergabeprofil erstellt wird.

Während der tragbare Sonos-Lautsprecher Sonos Move Bewegungen und damit auch die Platzierung in neuen Umgebungen automatisch erkennt und versucht seine Audioausgabe auf die akustischen Eigenschaften der neuen Umgebung anzupassen, muss dieser Vorgang bei fast allen anderen Sonos-Lautsprechern manuell vorgenommen werden. Hierfür, also für die Erstkonfiguration der „True Play“ genannten Klangverbesserung hat Sonos stets auf die eigene iPhone-Applikation verwiesen.

