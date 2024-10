Tatort-Game des SWR geht in die zweite Runde

Der SWR hat ein neues Tatort-Spiel veröffentlicht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Ausgabe aus dem vergangenen Jahr. Die Episode mit den beiden Stuttgarter Kommissaren Lannert und Bootz kann übrigens weiterhin hier gespielt werden.

In der neuen Ausgabe des Browser-Spiels führt das Tatort-Team aus Ludwigshafen die Ermittlungen. Der SWR hat den Erscheinungstermin nicht ganz zufällig gewählt, sondern will damit auch den 80. Tatort mit Lena Odenthal begleiten. Fans der Krimiserie werden beim Spielen in die Rolle von Ermittlern versetzt und arbeiten per Chat mit den TV-Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern zusammen, um einen Mord in einer Justizvollzugsanstalt aufzuklären.

Die Kommunikation mit den Kommissarinnen und anderen Beteiligten läuft im Wesentlichen über ein Chat-Fenster, über das man auch mit Videobotschaften und Bildern versorgt wird. Zudem finden sich in die Ermittlungen kleine Mini-Games integriert, durch deren Lösung man sich Schritt für Schritt an die Lösung des Falles annähert. Als Hobby-Ermittler muss man dabei unter anderem Indizien sammeln, Verhöre führen oder auch mal ein Passwort knacken.

Ableger der aktuellen Tatort-Folge

Die Handlung des neuen Falles knüpft an die am vergangenen Wochenende ausgestrahlte Tatort-Folge „Dein gutes Recht“ an, das Spiel lässt sich aber auch ohne diesen gesehen zu haben, bestreiten. Ansonsten steht das Video aber auch weiterhin in der ARD Mediathek zum Streaming-Abruf zur Verfügung.

Der Aufbau als Browser-Game macht das Spiel auf verschiedenen Endgeräten verfügbar, allerdings ist eine stabile Internetverbindung für die Nutzung zwingend erforderlich. Um das Tatort-Game komplett durchzuspielen, muss man um die zwei Stunden Zeit einplanen. Man kann seinen Zwischenstand aber auch jederzeit sichern, und zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen.

Die Idee für dieses Format stammt aus dem SWR-Innovationslabor X Lab.