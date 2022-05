Sonos Ray: Neue Soundbar mit AirPlay und Multiroom-Funktionen

Sonos Ray wurde jetzt offiziell vorgestellt. Damit verbunden hat Sonos auch die offizielle Preisempfehlung sowie technische Details zu der kompakten Soundbar bekanntgegeben.

Mit der neuen Soundbar Ray will Sonos vom 7. Juni an eine günstigere Alternative zu seinen bisherigen Produkten in diesem Bereich bieten. Der Hersteller hat bereits die Sonos Beam für 499 Euro und sein Topmodell Sonos Arc für 999 Euro im Programm. Die Produktneuheit Sonos Ray soll dieses Angebot nach unten abrunden und für 299 Euro eine preislich attraktive Option zum Einstieg in dieses Segment darstellen.

Die Sonos-Soundbars Arc, Beam und Ray

Mit einer Kombination aus je zwei Hoch- und Mitteltönern sowie einem neu entwickelten Bassreflexsystem will Sonos mit der Ray kräftigen Sound mit kristallklaren Höhen liefern.

Asymmetrische Wellenleiter und innovative Soundverarbeitung erfüllen den gesamten Raum und platzieren zielsicher einzelne Soundelemente. Das eigene Bassreflexsystem sorgt für eine optimale Wiedergabe der Tiefen, perfekt ausbalancierten Bass und eine maßgeschneiderte Akustik für eine präzise Wiedergabe der mittleren und hohen Töne.

Die Ausrichtung der Klangausgabe nach vorne soll die Flexibilität bei der Aufstellung der Soundbar erweitern, Sonos zufolge eignet sich das Gerät damit auch zur Platzierung in einer Medienkonsole oder auf einem Sideboard. Dabei kann die Sonos Ray sowohl alleinstehend genutzt werden, als auch durch zwei Sonos One oder Sonos SL zu einem Heimkino-System erweitert werden. Für die grundlegende Bedienung befinden sich ein Touch-Feld mit Tasten zur Wiedergabe- und Lautstärkekontrolle an der Geräteoberseite.

Mit dem TV-Gerät wird die Sonos Ray mithilfe eines beiliegenden optischen Kabels verbunden. Ergänzend verfügt die Soundbar über einen Infrarot-Empfänger, auf dessen Basis auch eine Bedienung mit herkömmlichen Fernbedienungen möglich ist. Die Netzwerkanbindung kann wahlweise über WLAN oder eine rückseitig vorhandene Ethernet-Buchse vom Typ 10/100 erfolgen.

Grundsätzlich bietet die neue Soundbar alle Funktionen aktueller Sonos-Geräte, dazu zählt die Nutzung in Multiroom-Systemen ebenso wie die Unterstützung von AirPlay 2. Die grundlegende Konfiguration und Steuerung erfolgt mithilfe der Sonos-App. Die Sonos Ray verzichtet allerdings wie beispielsweise der Sonos One SL oder der Sonos Roam SL auf integrierte Mikrofone und damit auch auf die Möglichkeit zur direkten Sprachsteuerung über Dienste wie Amazon Alexa oder dem vermutlich im kommenden Jahr auch hierzulande verfügbaren Dienst Sonos Voice. Ungeachtet dessen, lässt sich der Lautsprecher bei entsprechender Konfiguration natürlich wie andere Sonos-Lautsprecher auch mithilfe von zusätzlichen Geräten wie beispielsweise einem Amazon Echo mit Sprachbefehlen steuern.

Die Sonos Ray ist vom 7. Juni an zum Preis von 299 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Mehr Details werden wir dann auch auf Basis erster Praxiserfahrungen liefern können.

Technische Daten der Sonos-Soundbars im Vergleich