EA Sports FC: FIFA bekommt nach 30 Jahren einen neuen Namen

Wir haben eine hervorragende Partnerschaft mit EA. EA SPORTS ist ein etablierter und wertvoller Teil der Fußballwelt und wir freuen uns auf alles, was als Ergebnis unserer innovativen Partnerschaft kommen wird. Wir freuen uns darauf, die Bundesliga und 2. Bundesliga in EA SPORTS FC zu integrieren. -Bundesliga-Geschäftsführerin Donata Hopfen

In der Ankündigung diesbezüglich schweigt sich EA über die Gründe für die Umbenennung aus, lässt aber verlauten, dass ansonsten mehr oder weniger alles bleibt wie gehabt, insbesondere die Kooperation mit mehr als 300 Lizenzpartnern. Bezüglich der Abkehr vom Produktname wird gemunkelt, dass sich EA und der Lizenzgeber FIFA, also die „Fédération Internationale de Football Association“, nicht mehr einig wurden.

FIFA ist ohne Frage schon über Jahre hinweg die populärste Fußballsimulation. Dennoch steht die von EA für unzählige Plattformen veröffentlichte Spielereihe vor dem Ende – jedenfalls mit Blick ihren bekannten Name. Von nächstem Jahr an wird FIFA unter dem Name EA Sports FC vermarktet.

