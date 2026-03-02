Starkes Kundeninteresse erwartet
Apple-Woche startet: Mehrere neue Produkte in Aussicht
In dieser Woche werden wir definitiv mehrere neue Apple-Produkte sehen. Selbst der Apple-Chef Tim Cook hat sich dazu hinreißen lassen, im Vorfeld die Werbetrommel für die heute beginnende „Apple-Woche“ zu rühren. Cook ist weiterhin auf der Kurznachrichtenplattform X aktiv und hat dort eine „große Woche“ angekündigt, die am heutigen Montag starten wird.
Lasst euch durch die Formulierung „It all starts Monday morning“ nicht durcheinanderbringen. Je nachdem, ob damit die Ost- oder Westküste der USA gemeint ist, können wir heute und an den kommenden Tagen wohl jeweils zwischen 15 und 19 Uhr unserer Zeit mit den Ankündigungen rechnen.
Starkes Interesse erwartet
Apple bereitet sich in diesem Zusammenhang offenbar auf eine erhöhte Nachfrage in seinen Ladengeschäften vor. Das Magazin Bloomberg zitiert Mitarbeiter, denen zufolge das Unternehmen aufgrund der kommenden Produktvorstellungen in den kommenden Tagen mit deutlich mehr Kunden rechnet. In einzelnen Filialen würden demnach sogar Vorbereitungen getroffen, wie sie sonst nur vor der Einführung neuer iPhone-Modelle im Herbst üblich sind.
Welche Geräte konkret präsentiert werden, bleibt zwar weiterhin offen. Auf der Erwartungsliste steht eine ganze Reihe neuer Produkte. Die Ankündigung des iPhone 17e gilt dabei als weitgehend gesetzt. Zudem sollen aktualisierte MacBook-Pro- und MacBook-Air-Modelle sowie überarbeitete Varianten des iPad und iPad Air zu den Neuerungen gehören.
Apples Einsteiger-Notebook soll kommen
Besonders groß sind die Erwartungen mit Blick auf ein neues MacBook-Modell für Einsteiger. Das Gerät soll auch jene Käufer ansprechen, die bislang aus Preisgründen Windows-Notebooks oder Chromebooks nutzen. Auch iPhone-Nutzer ohne eigenen Computer könnten sich angesichts dieses Produkts erstmals für einen Mac entscheiden.
Die Gerüchteküche spricht von einem möglichen Einstiegspreis von rund 700 Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Apple jedoch mehrere Features seiner teureren Notebooks streichen und zudem einen iPhone-Prozessor statt der sonst in Apple-Computern verbauten M-Prozessoren verwenden.
Vorstellungen über mehrere Tage
Die Ankündigung der aktuellen Apple-Neuheiten soll sich über mehrere Tage verteilen. Wir gehen davon aus, dass wir von heute bis Mittwoch jeweils nachmittags neue Produkte zu sehen bekommen.
…“Selbst der Apple-Chef Tim Cook hat sich dazu hinreißen lassen, im Vorfeld die Werbetrommel für die heute beginnende „Apple-Woche“ zu rühren.“
War wohl noch bisschen früh in der ifun-Redaktion… :-)
Tatsache sagt man das so, die Werbetrommel rühren. :)
Ich glaube, er meint den Satz im Ganzen. Meistens reden CEOs ihr Produkt schlecht und empfehlen die Konkurrenz.
Ja.
Ich bin über „…dazu hinreißen lassen“ gestolpert. Wo, wenn nicht bei Apple, ist jeder Schritt und jedes Wort im Detail geplant.
Es klang aber eher wie „er war grade in der Stimmung und hat sich hinreißen lassen“. Daher musste ich über die Formulierung schmunzeln. :-)
„Es klang“ klingt nach Wahrnehmung. Die sich nicht notwendigerweise mit dem deckt, wie es gemeint war.
Das Bild zeigt mir einen Tech-Papst, der gerade den Urbi-et-Orbi Segen zu spenden versucht.
Oder wie groß er ihn gerne hätte …. :)))
MBA M5 wäre schon interessant- aber vermutlich nicht mehr zu dem Preis vom MBA M4. Das neue Einsteiger-MB wird den Preis für das Air nach oben drücken.
Na mal abwarten
Wird was krasses neues von Apple kommen? Ich bin gespannt. Die MWC in Barcelona findet gerade statt und Honor hat gut vorgelegt.
MacBook Pro mit Touch. Wetten?!
Ok, um die Ehre.
Quatsch – later this year…
Apple Ring
Quatsch… Prinz-Albert-Piercing-Ring :))
Ich frage mich ob in der Preisklasse ~700$, ein MacBook mit dem A-Chip, es wirklich mit einem Chromebook aufnehmen kann und Leute dann bereit sind zu wechseln.
Chromebook’s bieten oft Touch-Display mit 120 Hz und Tablet Modus, Stylus Unterstützung, haben wahrscheinlich mehr Ports und mehr RAM in der Preisklasse bei 700$.
Der A-Chip wird wahrscheinlich schneller sein, aber 120 Hz Display und Touch, wird das MacBook wahrscheinlich genauso wenig haben, wie eine Pencil Unterstützung.
Ich würde mich ja über ein neues AppleTV freuen
++1
Das darfst du hier nicht, weil das völlig veraltete, laut den überwiegenden Kommentaren hier, völlig ausreicht! Ich übrigens würde mich auch freuen, weil die 5 Jahre alte Möhre in die Jahre gekommen ist!
Genauso darf man es sich nicht mit mehr leistung fürs gaming wünschen, denn es gibt ja keine spiele fürs appleTV
+1
Wirklich ernstgemeinte Frage:
Was treibt ihr so mit dem ATV, dass ein neues notwendig wäre?
Dürfte ja mehr als reines Streaming sein.
Selbst fürs streaming wären mal neue hardware decoder sinnvoll.
Die Frage kann man umgekehrt denjenigen stellen, die sehnsüchtig auf neue iPhones, iPads und MacBooks warten… ;-) Die Anforderungen steigen nicht jedes Jahr so massiv, dass ein Upgrade notwendig wäre…
Ich persönlich brauche schlicht einen zweiten ATV und will kein „altes“ Modell kaufen.
Ich würde mir gerne ein Apple TV kaufen um meinen in die Jahre gekommenen Fire TV Cube (ders auch immer noch tut) abzulösen. Allerdings würde ich dafür ungern in 5 Jahre alte Apple Hardware investieren. Von daher bleibt der Fire TV so lange am Fernseher bis ein neuer Apple TV kommt.
Ganz einfach, das wird mein allererster werden, also warum soll ich dann mir ältere Technik kaufen und es gibt ja auch dann weniger Softwareupdates das ist ebenfalls ein Grund.
So wenig Bock, wie seit dem Release iOS 26 habe ich noch nie auf Apple gehabt. Für mich mit Abstand das instabilste, verbuggteste und unästhetischste Update.
Ein MacBook mit integrierten 5G Modem wäre schon was feines :-)
Ich bin mal auf die Preise gespannt denn auch in den Mac Books stecken teuer eingekaufte RAM und SSD….
Diesmal gibt es ehr wenig leaks
Ok man weiß was ca kommt aber es gibt dazu kaum Details