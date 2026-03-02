Apple-Woche startet: Mehrere neue Produkte in Aussicht

In dieser Woche werden wir definitiv mehrere neue Apple-Produkte sehen. Selbst der Apple-Chef Tim Cook hat sich dazu hinreißen lassen, im Vorfeld die Werbetrommel für die heute beginnende „Apple-Woche“ zu rühren. Cook ist weiterhin auf der Kurznachrichtenplattform X aktiv und hat dort eine „große Woche“ angekündigt, die am heutigen Montag starten wird.

Lasst euch durch die Formulierung „It all starts Monday morning“ nicht durcheinanderbringen. Je nachdem, ob damit die Ost- oder Westküste der USA gemeint ist, können wir heute und an den kommenden Tagen wohl jeweils zwischen 15 und 19 Uhr unserer Zeit mit den Ankündigungen rechnen.

Starkes Interesse erwartet

Apple bereitet sich in diesem Zusammenhang offenbar auf eine erhöhte Nachfrage in seinen Ladengeschäften vor. Das Magazin Bloomberg zitiert Mitarbeiter, denen zufolge das Unternehmen aufgrund der kommenden Produktvorstellungen in den kommenden Tagen mit deutlich mehr Kunden rechnet. In einzelnen Filialen würden demnach sogar Vorbereitungen getroffen, wie sie sonst nur vor der Einführung neuer iPhone-Modelle im Herbst üblich sind.

Welche Geräte konkret präsentiert werden, bleibt zwar weiterhin offen. Auf der Erwartungsliste steht eine ganze Reihe neuer Produkte. Die Ankündigung des iPhone 17e gilt dabei als weitgehend gesetzt. Zudem sollen aktualisierte MacBook-Pro- und MacBook-Air-Modelle sowie überarbeitete Varianten des iPad und iPad Air zu den Neuerungen gehören.

Apples Einsteiger-Notebook soll kommen

Besonders groß sind die Erwartungen mit Blick auf ein neues MacBook-Modell für Einsteiger. Das Gerät soll auch jene Käufer ansprechen, die bislang aus Preisgründen Windows-Notebooks oder Chromebooks nutzen. Auch iPhone-Nutzer ohne eigenen Computer könnten sich angesichts dieses Produkts erstmals für einen Mac entscheiden.

Die Gerüchteküche spricht von einem möglichen Einstiegspreis von rund 700 Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Apple jedoch mehrere Features seiner teureren Notebooks streichen und zudem einen iPhone-Prozessor statt der sonst in Apple-Computern verbauten M-Prozessoren verwenden.

Vorstellungen über mehrere Tage

Die Ankündigung der aktuellen Apple-Neuheiten soll sich über mehrere Tage verteilen. Wir gehen davon aus, dass wir von heute bis Mittwoch jeweils nachmittags neue Produkte zu sehen bekommen.