Sonos mit großer Hardware-Aktion: Viele Speaker deutlich günstiger

Nach der Vorstellung neuer Hörhilfefunktionen in der vergangenen Woche, melden sich die Audio-Spezialisten von Sonos auch diese Woche wieder zu Wort. Auch diesmal geht es nicht um die Renovierungsarbeiten an der vergeigten App, sondern um reguläre Neuigkeiten aus dem Tagesgeschäft – ganz erfrischend, finden wir.

Zum Auftakt der warmen Sommer- und Party-Saison hat Sonos nicht nur seine mobilen Lautsprecher im Preis reduziert, sondern auch die stationären Modelle der im Frühjahr 2023 eingeführten Era-Reihe deutlich vergünstigt. Besonders die Preisnachlässe auf den Era 300 fallen auf – bislang wurden die Era-Geräte nur selten im Rahmen offizieller Angebote berücksichtigt.

Der kompakte Era 100 wird im Aktionszeitraum vom 22. Mai bis 7. Juni für 199 Euro statt 229 Euro angeboten. Das größere Modell, der Era 300, ist in diesem Zeitraum für 399 Euro erhältlich – statt der ursprünglichen 499 Euro. Beide Modelle hatten bei ihrer Markteinführung im März 2023 neue Funktionen wie eine verbesserte Raumklanganpassung, Bluetooth-Konnektivität sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche eingeführt. Der Era 300 unterstützt zudem die Wiedergabe von 3D-Audioinhalten via Dolby Atmos und kann als Surround-Komponente in Heimkino-Setups genutzt werden.

Auch weitere Modelle im Preis gesenkt

Neben den Era-Lautsprechern sind auch andere Geräte des Sonos-Portfolios Teil der Sommeraktion. Der neue Over-Ear-Kopfhörer Sonos Ace wird für 379 Euro statt 499 Euro angeboten. Für Nutzer mobiler Lösungen gibt es Rabatte auf den kompakten Sonos Roam 2 (149 Euro statt 199 Euro) sowie den Sonos Move 2 (369 Euro statt 499 Euro).

Zusätzlich sind mehrere Soundbars und Subwoofer im Preis reduziert: So kostet etwa die Soundbar Sonos Beam während der Aktion 399 Euro statt 499 Euro, der Sonos Sub der vierten Generation wird für 749 Euro statt 899 Euro angeboten.

Laut Sonos solle die Aktion Nutzern die Möglichkeit bieten, ihr Heim-Audio-Setup pünktlich zu den anstehenden Sportereignissen im Sommer aufzurüsten. Wer die Geräte online oder im Fachhandel erwerben möchte, kann dies im Aktionszeitraum bis einschließlich 7. Juni tun.